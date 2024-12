Atteso un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore ma si avvicinano corpi nuvolosi dal Mediterraneo occidentale che favoriranno un nuovo peggioramento da venerdì pomeriggio

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è in ulteriore miglioramento a causa dello spostamento del vortice depressionario verso la penisola iberica e verso il vicino Atlantico anche se, nelle prossime ore, residue infiltrazioni di aria fredda dai vicini Balcani potrebbero dar luogo ad addensamenti e a precipitazioni sparse tra l’Abruzzo, il Molise e la Puglia garganica – viene evidenziato sul sito web. Ampie schiarite sono comunque attese nelle prossime ore, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico entro il pomeriggio-sera, ma si tratterà di un miglioramento temporaneo in quanto corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale tenderanno ad attraversare le nostre regioni centro-meridionali tra venerdì pomeriggio e la giornata di domenica, con conseguente nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche che sarà caratterizzato da annuvolamenti precipitazioni sparse, in estensione dal settore tirrenico verso le zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, in successivo sconfinamento verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, un probabile successivo deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche nei primi giorni della prossima settimana a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che, se confermato, favorirà anche un progressivo rialzo delle temperature su tutte le regioni: vedremo – aggiunge testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con banchi di nebbia nell’Aquilano e sulla Marsica, annuvolamenti consistenti riguarderanno le aree costiere, in particolare del Chietino, dove non si escludono rovesci sparsi nel corso della giornata, in particolare nel Vastese ma in miglioramento entro il pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Ampie schiarite sono attese sulle zone interne, collinari e montuose nel corso della giornata, tuttavia dalla tarda mattinata di venerdì è previsto un nuovo graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla Marsica e dall’Alto Sangro, in estensione verso le restanti zone entro la serata, con precipitazioni sparse, in intensificazione sulle zone interne – si apprende dalla nota stampa. Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – Mare: Poco mosso o mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

