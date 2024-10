Avezzano all’avanguardia nella sicurezza sismica: il sindaco Di Pangrazio invita al convegno sul nuovo sistema di monitoraggio.

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Martedì 15 alle 11 presso la sala Irti, esperti a confronto Avezzano si pone sempre più come esempio di eccellenza in materia di sicurezza nell’edilizia e prevenzione sismica – si apprende dal portale web ufficiale. In un’intervista recente, il Sindaco Giovanni Di Pangrazio ha illustrato l’impegno della città nella ristrutturazione degli edifici scolastici e comunali e ha annunciato l’introduzione di un sistema di monitoraggio innovativo, che sarà presentato il 15 ottobre in un convegno aperto a tutta la comunità e agli amministratori locali – precisa la nota online. Secondo il Sindaco Di Pangrazio, oltre il 90% delle scuole di Avezzano ha già completato i lavori di ristrutturazione, portando il patrimonio edilizio scolastico a livelli di sicurezza tra i più elevati della regione Abruzzo e dell’Italia intera – Questo impegno non si ferma qui: grazie ai fondi del PNRR, sono già in cantiere nuove strutture educative, tra cui una scuola dell’infanzia e due asili nido – aggiunge testualmente l’articolo online. “Abbiamo puntato sulla modernizzazione delle scuole, ma stiamo anche introducendo tecnologie all’avanguardia per la prevenzione sismica,” ha affermato il Sindaco – riporta testualmente l’articolo online. Un Sistema di Monitoraggio all’Avanguardia Il cuore della strategia antisismica di Avezzano prevede anche l’installazione di un sistema di monitoraggio, l’SHM Board, sviluppato in collaborazione con il Tecnopolo d’Abruzzo e West Aquila srl, uno spin-off dell’Università dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Questo sistema impiega sensori che monitorano in tempo reale lo stato di sicurezza degli edifici, registrando le accelerazioni che agiscono sulle strutture – si apprende dalla nota stampa. “Questi sensori ci permettono di avere sotto controllo, 24 ore su 24, la stabilità degli edifici scolastici e comunali,” ha spiegato Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. “In caso di anomalie, siamo in grado di intervenire immediatamente, evitando situazioni critiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” Il sistema sarà inizialmente installato su alcune scuole e strutture comunali, con l’obiettivo di estenderne l’uso anche ad altri edifici pubblici nella Marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Un Convegno per Sensibilizzare la Comunità La presentazione ufficiale del sistema si terrà il 15 ottobre nella Sala Irti e l’evento sarà aperto non solo agli esperti tecnici, ma anche agli amministratori locali e alla cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo del Sindaco è sensibilizzare l’intera comunità sulla prevenzione sismica – viene evidenziato sul sito web. “Vogliamo che Avezzano diventi un modello a livello nazionale per la sicurezza sismica,” ha dichiarato Di Pangrazio – “Il 15 ottobre sarà un’occasione importante per tutti, perché questa tecnologia può davvero fare la differenza nella gestione della sicurezza degli edifici.” Sicurezza come Priorità Il messaggio del Sindaco è chiaro: “la prevenzione è la chiave per garantire la sicurezza dei cittadini”. Di Pangrazio invita tutti gli amministratori della Marsica a partecipare al convegno, sottolineando l’importanza di sfruttare strumenti come questo sistema di monitoraggio per proteggere le strutture pubbliche in una zona sismicamente delicata”. “Abbiamo lavorato tanto per rendere Avezzano un esempio di come tecnologia e prevenzione possano andare di pari passo,” ha concluso – riporta testualmente l’articolo online. “Ora vogliamo condividere questa esperienza con tutto il territorio, affinché la sicurezza diventi una priorità per tutti.” L’appuntamento del 15 ottobre, alle ore 11, rappresenta quindi un’opportunità unica per conoscere meglio linnovazione tecnologica del sistema SHM Board e discutere delle prospettive future per la sicurezza della Marsica – All’incontro interverranno, oltre al sindaco, il dott. Roberto Romanelli, in qualità di Direttore Generale del Tecnopolo D’Abruzzo e l’ing. Stefano Tennina, CEO della West Aquila srl progettista, produttore e gestore del monitoraggio – riporta testualmente l’articolo online. Ai geometri saranno riconosciuti 2 CFP

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/