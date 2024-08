Avezzano, Cantiere sottopasso via Aquila ad Avezzano, da lunedì chiude un tratto di strada di via dei Ferrovieri: i lavori procedono speditamente

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Le modifiche alla viabilità scatteranno da lunedì 19 agosto – recita il testo pubblicato online. Continua a procedere speditamente il cantiere del rifacimento e della messa in sicurezza del sottopasso di via Aquila: riaprirà a settembre – si apprende dalla nota stampa. È stata firmata l’ordinanza numero 201, che apporta modifiche alla viabilità cittadina, disponendo la chiusura di un tratto di strada di via dei Ferrovieri, per permettere ai lavori di messa in sicurezza e di adeguamento sismico del sottopasso di via Aquila di andare avanti e di procedere speditamente – Dopo la riapertura di via Collelongo, da lunedì 19 agosto, chiuderà al traffico, infatti, il tratto di via dei Ferrovieri che da via Monte Viglio-via Paisiello arriva a via D’Arezzo, con esclusione dei soli residenti, dei veicoli autorizzati, dei veicoli di emergenza e dei mezzi in uso alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A tal fine, è stato istituito il divieto di accesso nel tratto di strada da via Massa d’Albe n. 14 a -via Saverio Mercadante, fino a via D’Arezzo, con esclusione dei solo residenti, dei veicoli autorizzati e in uso alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale e dei veicoli di emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, per consentire agli automobilisti di ricevere informazioni chiare ed univoche, la segnaletica presente è stata modificata relativamente al tratto di strada coinvolto – I lavori al sottopasso di via Aquila, finanziati grazie al PNRR con 1 milione e 250 mila euro, termineranno i primi giorni di settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il tratto di via dei Ferrovieri interessato dal cantiere resterà chiuso fino al termine dei lavori. Si sottolinea che il percorso di via Dino Frescobaldi, che conduce al parcheggio dell’istituto scolastico “Mario Pomilio”, resta invariato –

