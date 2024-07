Avezzano, Cerimonia nella Sala Consiliare del Comune di Avezzano per la consegna dell’Attestato di Alto Merito Sportivo alle ragazze della Avezzano Femminile campionesse regionali Under15

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Hanno trionfato nel campionato regionale Under15 superando squadre di elevata esperienza e si sono laureate campionesse regionali – precisa la nota online. Sono le ragazze della Avezzano Femminile che, dopo un campionato nel quale hanno superato brillantemente la prima fase nazionale, hanno poi affrontato, da gennaio, la seconda fase del torneo arrivando allo scontro diretto con le pari età del Chieti, vincendo con un indiscutibile 3-1. Le ragazze marsicane sono l’unica squadra di calcio femminile del comprensorio, in piedi da solo tre anni, ma sono riuscite a sconfiggere compagini, come il Chieti, appunto, il Pescara ed altre consolidate realtà della costa, affermandosi a livello regionali per la prima volta – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta, in sostanza, della prima squadra giovanile della provincia di L’Aquila nella storia a vincere un titolo regionale dopo il lunghissimo predominio del Pescara e del Chieti – precisa la nota online. Per questo motivo, tutta la squadra, con il Mister Massimiliano D’Addario e il collaboratore tecnico Ernesto Felli, è stata ricevuta in Municipio nella Sala Consiliare dall’assessore allo sport, Pierluigi Di Stefano, dal Presidente della Commissione Sport, Nello Simonelli, e dalle consigliere Concetta Balsorio, Stefania Antidormi e Federica Collato – riporta testualmente l’articolo online. In quella occasione alle ragazze è stato conferito l’attestato della città per Alto Merito Sportivo per aver conseguito un traguardo così prestigioso e che ha portato lustro ad Avezzano – «Siamo orgogliosi di queste ragazze e felici per il risultato conseguito – afferma l’assessore allo sport Di Stefano -. Hanno dimostrato che con impegno e passione, e con una adeguata guida come quella di Mister Daddario, si può andare ontano e ottenere traguardi prestigiosi. La città e l’Amministrazione – conclude Di Stefano – saranno loro vicino per sostenere e aiutare gli sforzi di questa importante realtà sportiva cittadina». Il 27 maggio scorso, nell’ultima giornata di campionato, le nostre calciatrici si sono incontrate, in un match di alta classica, con le pari età del Chieti di Mister Di Camillo che hanno provato in tutti i modi a superare le marsicane in un incontro di elevata intensità sia tattica che agonistica – viene evidenziato sul sito web. Alla fine, c’è stato il trionfo dell’Avezzano Femminile con lacrime di gioia, sorrisi e forti emozioni nel dopo gara a seguito di un anno molto intenso con tanti i successi ed eventi che hanno reso un gruppo di ragazze più consapevoli delle loro potenzialità e della loro forza nel panorama calcistico regionale ed oltre – «Al terzo anno di attività le nostre ragazze raggiungono un successo straordinario – commenta Mister Daddario -. Hanno disputato il campionato confrontandosi con squadre professionistiche marchigiane come l’Ascoli, la Maceratese e la Recanatese dominando l’intera fase interregionale». Onore e merito a queste ragazze che, nonostante le difficoltà, hanno saputo gestire un difficile campionato – aggiunge testualmente l’articolo online. *STATISTICHE* Prime classificate nella seconda fase con 10 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta;Miglior attacco, 113 reti;Miglior difesa, 10 reti;Miglior marcatore del campionato, Viola Massaro, 41 reti nella seconda fase del campionato (+ 30 reti nella fase nazionale);Terze classificate nella fase nazionale con 8 partite vinte e 4 perse – recita la nota online sul portale web ufficiale.

