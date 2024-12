Avezzano, Ciclovia delle Stelle e Avezzano Vecchia: due grandi progetti per la città saranno presentati ai cittadini durante la Fiera di Santo Stefano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Avezzano si prepara a vivere un Natale ricco di novità. In occasione della tradizionale Fiera di Santo Stefano, che quest’anno vedrà la partecipazione di oltre 160 espositori da tutta Italia, l’amministrazione comunale annuncia un’importante iniziativa per coinvolgere la cittadinanza nei progetti di trasformazione urbana – viene evidenziato sul sito web. I piani della Ciclovia delle Stelle e di Avezzano Vecchia, due delle opere più ambiziose per il rilancio della città, saranno presentati pubblicamente attraverso un grande maxischermo LED wall posizionato in Piazza Risorgimento – recita il testo pubblicato online. La Fiera di Santo Stefano, che si terrà il 26 dicembre, conferma il suo ruolo di vetrina del territorio e attrazione per migliaia di visitatori – aggiunge la nota pubblicata. Tra le vie principali della città saranno allestiti percorsi dedicati all’artigianato, all’oggettistica e al cibo di qualità, con un’ampia area food a Piazza Risorgimento – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno, però, il tradizionale appuntamento natalizio diventa anche un’occasione per raccontare ai cittadini la Avezzano che cambia, mostrando concretamente come i nuovi progetti stiano prendendo vita – si legge sul sito web ufficiale. Grazie al LED wall, saranno proiettati i rendering della Ciclovia delle Stelle, un percorso ciclo-pedonale che collegherà il cuore della città al Fucino, trasformando l’ex ferrovia dello zuccherificio in una risorsa per la mobilità dolce e la socialità. Un’area dismessa diventerà uno spazio vitale per gli sportivi, le famiglie e gli amanti della natura, arricchito da punti di sosta, aree verdi e percorsi ben integrati con il paesaggio urbano – riporta testualmente l’articolo online. Parallelamente, i cittadini potranno scoprire le novità del progetto di Avezzano Vecchia, un ambizioso intervento che punta a riqualificare il patrimonio storico e archeologico della città. Attraverso una passerella panoramica e un sistema di spazi rigenerati, il progetto mira a ricucire simbolicamente la storia di Avezzano, connettendo luoghi ricchi di memoria e identità. “Siamo di fronte a un momento cruciale per Avezzano – dichiara il sindaco Giovanni Di Pangrazio – due progetti che raccontano la nostra visione di una città più vivibile, attrattiva e proiettata verso il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Presentare i rendering dei lavori in un contesto di festa e tradizione come la Fiera di Santo Stefano rappresenta un modo per coinvolgere i cittadini e renderli partecipi del cambiamento che stiamo realizzando – recita il testo pubblicato online. Vogliamo che ogni avezzanese possa sentirsi parte di questo percorso, vedendo con i propri occhi come le idee si stiano trasformando in realtà”. L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare alla Fiera e a scoprire i dettagli di queste opere innovative, che contribuiranno a ridisegnare il volto di Avezzano, rendendola un modello di

