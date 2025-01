Avezzano città del teatro effervescente: 150 alunni aderiscono all’edizione 2025 del progetto “Scuola In-Scena”, il Festival teatrale delle scuole del territorio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Effervescenza è la parola d’ordine: quest’anno, il progetto artistico e formativo promosso dall’amministrazione comunale di Avezzano avrà tre registi blasonati nelle vesti di “prof”: Mario Fracassi, Alessandro Martorelli e Marco Verna – viene evidenziato sul sito web. “Perché siamo qui? Siamo qui per divertirci e perché il teatro è bello”. Questa è stata la motivazione che è andata per la maggiore tra i ragazzi, giovedì scorso, nel corso della presentazione al Teatro dei Marsi della seconda edizione del Festival teatrale delle scuole di Avezzano, “Scuola In-Scena”, promosso e messo a punto dall’amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tre i professionisti del palcoscenico che formeranno, quest’anno, con lezioni e laboratori, 150 ragazzi, alunni delle scuole superiori di primo e di secondo grado del territorio, che hanno aderito al progetto culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le firme delle regie delle opere che verranno messe in scena al Teatro dei Marsi saranno di Mario Fracassi, della Compagnia “Fantacadabra”, Alessandro Martorelli, fondatore con i suoi soci della compagnia “Teatranti Tra Tanti” e curatore della Stagione di prosa indipendente “Teatro Off”, e Marco Verna, esperto del genere del musical theatre – A coordinare i lavori, la professoressa Mafalda Di Berardino, del Liceo “Torlonia-Croce”. Da un lato, la scuola che forma le menti e le coscienze, e dall’altro il banco di prova del teatro, che stimola, incuriosisce, aggrega ed aiuta ad azzerare stereotipi e diffidenze – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Quest’anno siamo riusciti a coinvolgere in totale 150 ragazzi delle scuole – – ha detto la coordinatrice, la professoressa Mafalda Di Berardino – Nel giro di due anni, il Festival si è trasformato ed è diventato “adulto”. La prossima meta sarà quella di arrivare a stringere legami creativi e formativi anche gli alunni delle scuole dell’Aquila e di Sulmona, creando un dinamismo artistico provinciale”. Centro nevralgico anche di questa edizione del Festival, sarà la rete dell’inclusione e dell’inclusività: tutti sul palco, insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La presentazione del programma è avvenuta alla presenza di amministratori, alunni e docenti: il Festival prevederà tre laboratori annuali, che saranno curati rispettivamente dai tre registi – aggiunge la nota pubblicata. “Avezzano – ha detto Mario Fracassi – ha l’orgoglio di poter essere annoverata fra le città italiane del teatro, perché, a paragone di numero di abitanti, non esiste in Italia una città che è in grado di esprimere una forza pari a quella del nostro territorio: qui convivono cinque compagnie teatrali di professionisti, che vivono di questo lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno, con il mio laboratorio, affronteremo un tema particolare, assieme ai giovani musicisti della banda dell’ITS “Majorana”: porteremo sul palco, a giugno, un rivisitato “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare”. Dallo Shakespeare rivisitato allo Shakespeare rivoluzionato, con la regia di Marco Verna: “L’approccio – ha dichiarato quest’ultimo – che andrò a proporre è di tipo performativo a 360 gradi, con la messa in scena di un musical composto da esibizioni di danza, canto e recitazione – si apprende dalla nota stampa. Per questa edizione del Festival, ho scelto un progetto basato sul concetto ambivalente dell’apparenza, in una società che ci vuole forzatamente “avatar” in un mare magnum di connessioni – precisa la nota online. Porteremo in scena uno spettacolo che “dissacra” la figura di Shakespeare; qualche folle produttore americano, infatti, tempo fa lo fece diventare un ladro di idee nel musical commedia Something Rotten!”. Martorelli è il regista new entry nel progetto del Festival: “Nel mio laboratorio, – ha concluso – parteciperemo ad una sorta di esperimento, con lo strumento del teatro-cinema: abbineremo la cinematografia al teatro e alla musica, con il coinvolgimento di una rock band dell’ITS “Majorana”. Porteremo il cinema a teatro, incorniciando le scene musicalmente, con una colonna sonora suonata all’istante”. I laboratori partiranno ufficialmente giovedì 30 gennaio e saranno completamente gratuiti per i ragazzi – precisa il comunicato. Le scuole partecipanti sono: l’IC Mazzini-Fermi, l’IC Corradini-Pomilio, l’IC Vivenza-Giovanni XXIII, l’IIS Torlonia-Croce (scuola capofila del progetto), l’IIS Galilei-Bellisario, l’IIS Serpieri e, infine, l’IIS Majorana – viene evidenziato sul sito web.

