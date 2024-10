Avezzano, Completati i lavori di totale rifacimento d Via Del Fosso, importante arteria di collegamento della popolosa frazione di Paterno

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Non solo centro cittadino, non solo grandi strade e non solo sottopassi al centro degli interventi sulla viabilità dell’Amministrazione comunale di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Confermando la costante attenzione di frazioni e quartieri, infatti, sono stati completati ieri pomeriggio i lavori di totale rifacimento di Via del Fosso nella grande e popolosa frazione di Paterno – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta della lunga strada che dalla Tiburtina, si innesta dentro l’abitato di Paterno attraversando tutta la zona prefucense e fucense dalla grossa fazione avezzanese – I lavori, che sono stati progettati dall’Ufficio tecnico del Comune di Avezzano, dopo avere riguardato il completo rifacimento di sede stradale e la nuova asfaltatura, con relativa messa in sicurezza della strada per il transito degli autoveicoli, sono stati completati con la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale a terra – si legge sul sito web ufficiale. Sono state realizzate le strisce laterali e centrali, quelle che ordinano, creano e delimitano gli spazi destinata alla sosta degli automezzi, e soprattutto riordinato e reso maggiormente visibili i tanti incroci presenti su quella strada – viene evidenziato sul sito web. Un lavoro di completa riqualificazione e ristrutturazione di questa via, molto trafficata e utilizzata dai residenti di Paterno che, ora, potranno utilizzare una arteria rimessa a nuovo e completamente sicura – si apprende dal portale web ufficiale.

