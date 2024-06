Avezzano, Convocato per martedì 25 il Consiglio comunale di Avezzano. Oltre al bilancio di discuterà il programma di ampliamento dei cimiteri nel territorio comunale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:AVEZZANO – Consiglio comunale di Avezzano convocato dal Presidente Fabrizio Ridolfi, a seguito della consueta riunione della Conferenza dei Capigruppo, per martedì prossimo, 25 giugno con inizio alle ore 16. E non sarà una seduta ordinaria visti gli argomenti posti all’ordine del giorno – recita il testo pubblicato online. Il Consiglio dovrà subito affrontare le tematiche inerenti al Bilancio, con variazioni, modifiche e assestamento dello strumento finanziario dell’Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Subito dopo si andrà ad afforntare il tema dell’ampliameto dei cimiteri in tutto il territorio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un programma di interventi che andrà ad offrire un servizio complessivamente migliore, oltre a prevedere alcuni interventi straordinari – precisa la nota online. Si parlerà anche del nuovo regolamento dell’Urban Center e si proseguirà con punti più tecnici – precisa il comunicato. Una seduta, comunque, densa di argomenti importanti per la città e i cittadini – precisa la nota online. Consiglio Comunale orine del giorno

