Avezzano: cresce la popolazione. Report 2024 dell’ufficio anagrafe. Aumentano i residenti

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Report 2024 dell’ufficio anagrafe – Aumentano i residenti – aggiunge la nota pubblicata. 1193 quelli che hanno deciso di vivere in città. Segnale positivo, in controtendenza con il calo regionale e nazionale – 93 matrimoni – aggiunge la nota pubblicata. Gli stranieri sono il 9,6% Avezzano, 17 gennaio 2025 – L’ultimo report dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Avezzano conferma una notizia positiva: la popolazione residente al 31 dicembre 2024 registra un incremento rispetto all’anno precedente, passando da 41.130 a 41.159 abitanti, in controtendenza rispetto al quadro regionale e nazionale che, invece, evidenzia un calo demografico – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono 1193, le persone che hanno deciso di vivere nel capoluogo marsicano – Oltre 200 in più di coloro che hanno portato altrove la residenza – si legge sul sito web ufficiale. Già l’anno scorso (2023) si era manifestato il ritorno del segno positivo per il capoluogo della marsica – si apprende dal portale web ufficiale. Anche il quel caso a fare la differenza erano state le persone che avevano deciso di trasferire la residenza ad Avezzano: in maggioranza italiani. Ecco alcuni dati ingressanti del report 2024. Le donne residenti in città sono 21.214 mentre gli uomini 19.945. Gli stranieri 3.958 e rappresentano circa il 9,6% del totale, con una prevalenza di cittadini extra-UE (2.862). Già nota la presenza di tanti centenari: sono 22 i cittadini con più di 100 anni (19 donne e 3 uomini), ulteriore testimonianza della longevità nel territorio – riporta testualmente l’articolo online. Sono 93 le coppie che hanno deciso di convolare a nozze, di cui 58 in forma civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Avezzano, quindi, mantiene una stabilità demografica, anzi, registra una lieve crescita, nonostante un saldo naturale negativo tra decessi (407) e nascite (262). Numeri, quelli forniti dal settore diretto dall’ing. Roberto Laurenzi, che acquisiscono un certo valore, considerato quello che accade altrove – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il quadro regionale e nazionale è infatti caratterizzato da una diminuzione della popolazione, soprattutto nelle zone interne – si apprende dalla nota stampa. I dati degli anni più recenti, non ultimi quelli del “Report Abruzzo in cifre 2024” mostrano, infatti, una diminuzione costante della popolazione abruzzese, del 2,36% da gennaio 2019 a gennaio 2024. Tra le province, proprio quella dell’Aquila, vive un calo significativo (– 3,39%) e sono proprio le zone lontane dalla costa a scontare le maggiori difficoltà. “In un quadro spesso caratterizzato da diminuzione della popolazione residente nelle aree interne– ha sottolineato l’assessore Maria Antonietta Dominici – Avezzano rappresenta un’eccezione positiva – viene evidenziato sul sito web. Questo risultato va colto con prudenza ma anche con fiducia – Bisogna lavorare per garantire una maggiore attrattività dell’intero territorio, fare squadra, intercettare investimenti – aggiunge la nota pubblicata. Tra i nostri elementi di forza c’è sicuramente una buona offerta di strutture per le famiglie, come scuole moderne e sicure, asili (ne stiamo costruendo due nuovi), impianti sportivi, sevizi sociali e la posizione logistica – viene evidenziato sul sito web. Anche la caratterizzazione di città giardino, piena di verde, fa la sua parte per la qualità della vita – si apprende dal portale web ufficiale. Lavoriamo all’arredo urbano con le opere che abbiamo realizzato e tante altre che, come sapete, partiranno quest’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Ciascuno deve fare la sua parte, con progetti e servizi e iniziative, perché tutto il territorio deve essere attrattivo ”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/