Avezzano, Da domani, giovedì 19, chiude un tratto di Via M. Velino per consentire i lavori al sottopasso di Via Don Minzoni

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:AVEZZANO – Procede il lavoro per completare l’adeguamento sismico del sottopasso di Via Don Minzoni-Via Pagani (ex Via Albense). L’ufficio lavori pubblici ha l’obiettivo di conciliare il più possibile l’esigenza di completare le opere il prima possibile e contenere i disagi. Così, i lavori su parte di via Monte velino partono dopo la riapertura ai veicoli del sottopasso di via Aquila – Da domani, giovedì 19, infatti, si procederà all’interruzione di un tratto di Via Monte Velino per consentire l’esecuzione di una parte di lavori del sottopasso di Via Don Minzoni, che interessano anche l’area vicina alla ferrovia – si apprende dal portale web ufficiale. In particolare, quindi, l’Amministrazione procederà ad apporre il divieto di transito di via Monte Velino nel tratto dall’incrocio di via Monfalcone a via Giuseppe Mazzini e Via Vincenzo Bellini in tutta la sua lunghezza – L’auspicio dell’Amministrazione e degli uffici comunali competenti, ovviamente, è quello di riuscire ad accelerare ulteriormente i tempi di realizzazione dei lavori nel sottopasso in questione, per tornare al più presto alla normalità. In allegato una mappa con le modifiche alla viabilità. Planimetria generale via Pagani

