Avezzano, Dagli sms farlocchi ai raggiri telefonici: il team “Comunità coesa, città più sicura” di Avezzano diffonde il decalogo per combattere il fenomeno delle truffe agli anziani

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si intitola “10 consigli per sentirvi sicuri” ed è la guida utile e tascabile che è stata distribuita ieri pomeriggio nella Sala Irti di Avezzano – Poliziotti e amministratori a tu per tu con più di 100 anziani Quello di ieri è stato il primo step dell’edizione di quest’anno del progetto “Comunità coesa, città più sicura” basato sulle buone pratiche della prevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ne seguiranno tanti altri già nei prossimi mesi, con l’obiettivo di coinvolgere quanto prima tutte le fa- sce d’età della comunità di Avezzano, così da centrare in maniera capillare il traguar- do della consapevolezza nell’ambito della sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Tra le pareti della sala Irti, agenti della Squadra Anticrimine e dell’ufficio denunce del Commissariato di Avezzano, coordinati dal vicequestore Roberto Malvestuto, grazie all’organizzazione messa in piedi dall’Amministrazione comunale e dalla coordinatri- ce del progetto, il prefetto a riposo Amalia Di Ruocco, hanno incontrato oltre 100 an- ziani, per approfondire le cause, gli effetti, i rischi e le conseguenze delle truffe – recita la nota online sul portale web ufficiale. In un confronto partecipato e dinamico, durante il quale sono state poste tantissime domande agli interlocutori esperti di sicurezza, è emerso soprattutto un concetto chiave, ov- vero che “la truffa è un fenomeno criminale che si è evoluto nel tempo e che oggi ha raggiunto un livello di complessità. Sbagliato affermare ‘a me non succederà mai’. – ha spiegato il dottor Malvestuto – Oggi i truffatori sono dei professionisti e operano quasi sempre in coppia; ad Avezzano i reati più numerosi, oltre ai crimini connessi al codice rosso, sono proprio quelli riguardanti le truffe e i raggiri contro la popolazione più anziana, quindi dobbiamo agire di prevenzione – Come operatori della sicurezza in città, – ha aggiunto – per noi è fondamentale instaurare con chi sporge denuncia un rapporto empatico – Se ci si trova in una situazione di dubbio, una chiamata al 112 è sempre meglio farla, perché spesso il truffatore gioca la carta dell’inganno a livello psicologico – Grazie a questo fattore-lucidità e, quindi, grazie ad una tempestiva chia- mata al 112, lo scorso anno, abbiamo arrestato in flagranza di reato due truffatori che erano riusciti ad entrare nell’abitazione di una vittima – si apprende dal portale web ufficiale. Purtroppo, nei nuovi meccani- smi della truffa, spesso inciampano anche i più giovani – aggiunge la nota pubblicata. Le tipologie sono diverse: dalle truffe amorose sui social alla truffa del pacco fino ad arrivare al messaggio farlocco di richiesta di aiuto che arriva sul proprio cellulare, da un familiare: il mantra è non fidarsi mai di nessuno – recita il testo pubblicato online. E poi: denunciate, denunciate sempre”. Solo pochi giorni fa, ad esempio, gli agenti della Polizia di Avezzano hanno bloccato in città due ma- lintenzionati, intercettati prima che potessero mettere a segno qualche colpo, come già erano riusciti a fare nella Provincia di Ascoli, derubando un’anziana donna dei suoi gioielli – aggiunge la nota pubblicata. Hanno portato i saluti istituzionali alla platea, il vicesindaco Domenico Di Berardino e l’assessore alla sicurezza, Cinzia Basilico – Presente anche il comandante della Polizia Locale, Luca Montanari – “Tutti i progetti di carattere sociale, educativo e culturale che stiamo promuovendo in qualità di amministrazione, come “Comunità coesa, città più sicura”, hanno il compito primario di allontanare i soggetti più fragili dai rischi e dalle trappole di oggi – aggiunge la nota pubblicata. – ha dichiarato Di Berardino – Per i ragazzi, ad esempio, occorre attivarsi in maniera tale che vedano la luce, nella società, delle reali e funzionali opportunità sane, alternative alle cosiddette scelte sbagliate”. Tra i consigli utili diramati ieri con il vademecum informativo, il non fidarsi “degli sms o delle telefonate che arrivano per richiedere pas- sword del proprio conto corrente”, o il prestare “attenzione alle persone che si avvici- nano amichevolmente per strada, facendo finta di conoscere la persona adocchiata, perché potrebbero derubare al momento dei saluti”. “In sintesi – ha, infine, concluso il prefetto Di Ruocco – nulla è davvero ciò che appare e se dovessero bussarvi alla porta di casa non aprite, ma chiamate il 112. La fina- lità ultima del progetto “Comunità coesa, città più sicura” è la coesione: tutti i com- ponenti della stessa comunità devono sentirsi parte integrante di un cammino della prevenzione e della sicurezza, dagli alunni delle scuole ai membri delle associazioni – precisa la nota online. Tutti dobbiamo rispettare noi stessi, gli altri e le leggi per avere una società più protetta”.

