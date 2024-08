Avezzano, Dal 6 all’8 settembre ad Avezzano torna “Marsicaland” – Festival Diffuso dell’Agroalimentare. Presentazione del programma di eventi in Municipio giovedì 29 agosto alle ore 11:30

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:“Marsicaland” – Festival Diffuso dell’Agroalimentare torna in centro città con un ricco programma di appuntamenti – precisa il comunicato. La manifestazione-vetrina dei prodotti e delle peculiarità del territorio si terrà ad Avezzano, in Piazza Risorgimento, dal 6 all’8 settembre prossimi – Saranno tre giorni nei quali, oltre agli stand dei vari espositori presenti e partecipanti, sono previsti vari tipi di eventi ed iniziative come mostre, convegni, workshop a tema, cooking-show e musica – si apprende dal portale web ufficiale. La presentazione è in programma per giovedì 29 agosto, alle ore 11:30, presso la Sala Multimediale nel Municipio di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Un ventaglio di manifestazioni, quindi, tutte indirizzate all’obiettivo di costruire ed offrire una conoscenza più approfondita della Marsica, delle sue caratteristiche ed originalità e delle sue potenzialità. Alla conferenza stampa saranno presenti il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Giunta Regionale e assessore all’Agricoltura, il Direttore artistico della manifestazione, Giuliano Montaldi, il Coordinatore scientifico professor Ernesto Di Renzo, la Presidente del Gal Lucilla Lilli, il direttore Arap Antonio Morgante e i rappresentanti di enti e associazioni partecipanti all’evento – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/