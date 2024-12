Avezzano, Domani, 13 dicembre riapre alla circolazione il sottopasso di Via Don Minzoni. Il Sindaco Di Pangrazio: «In cinque mesi completata un’opera importante per la sicurezza»

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Domani, venerdì 13 dicembre, sarà riaperto completamente alla circolazione il sottopasso di Via Don Minzoni/Via Pagani – precisa la nota online. Dopo poco meno di cinque mesi di lavori, portati avanti a spron battuto, infatti, sarà riattivata la completa viabilità nel sottopassaggio di Via Don Minzoni che, con quello di Via L’Aquila, è stato sottoposto ad una importante opera di riqualificazione e di messa in sicurezza sismica e, contestualmente al miglioramento di alcune strutture di servizio come pompe per aspirare l’acqua in caso di pioggia e l’illuminazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Partiti a luglio scorso, infatti, i lavori sono andati avanti per questi mesi, senza interruzione, cercando di abbreviare al massimo la durata e, soprattutto, i comprensibili ed inevitabili disagi per i cittadini – Ora si torna alla normalità con grande soddisfazione di tutti – «Sfidando un po’ la scaramanzia apriremo totalmente alla circolazione venerdì 13. Abbiamo portato a termine un’opera complessa dal punto di vista della realizzazione e della gestione – ha detto il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio -, ma anche importante per quanto riguarda la sicurezza sismica delle due strutture di Via Pagani/Via Don Minzoni e Via L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo effettuato anche migliorie nei servizi essenziali ai due sottopassi e li abbiamo resi esteticamente più belli, oltre che più sicuri – Oggi che arriviamo alla conclusione di questo importantissimo e rilevante intervento – ha proseguito il Sindaco – voglio ringraziare Emilio Cipollone, che da assessore ai lavori pubblici, si è caricato l’onere e la responsabilità di avviare queste opere, tanto importanti quanto delicate perché relative a due arterie che collegano nord e sud della città. Questo tipo di interventi non portano applausi, anzi portano qualche malumore, per usare un eufemismo, ma sono fondamentali”. Avevano garantito che avremmo cercato di ridurre la massimo i tempi, chiedendo alle imprese di fare il massimo per evitare un eccessivo prolungarsi dei disagi per i residenti – precisa il comunicato. Su via Aquila i tempi sono stati dimezzati, da circa 300 giorni a 150 e anche su via Pagani abbiamo potuto aprire in anticipo sulla tabella di marcia – Ora la città ha due sottopassi sismicamente e strutturalmente sicuri e con servizi migliorati che li renderanno più efficienti». Alcuni lavori di completamento, infine, relativi proprio ai servizi dei due sottopassi, saranno effettuati in costanza di riapertura al traffico, ma questo non avrà alcun tipo di ripercussione sulla viabilità e, quindi, con la riapertura di venerdì prossimo si può considerare chiuso il capito inerente all’adeguamento sismico-strutturale dei due sottopassi di Avezzano per quanto di competenza del comune – si apprende dalla nota stampa.

