Avezzano, Domani ricorrerà la Giornata mondiale della Prematurità: l’amministrazione di Avezzano rilancia il protocollo del sostegno economico e psicologico, apripista in Abruzzo

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:La consigliera comunale Federica Collalto, che nel 2022 coordinò il progetto “viola”, dichiara: “Ogni anno, in questa giornata, ci sentiamo più vicini a chi vive quotidianamente il dramma del distacco forzato dal proprio figlio nato prematuro – Il nostro Comune sarà sempre al fianco delle famiglie e dei bambini con la cultura della tutela e dell’abbraccio solidale”. La calda cura di un abbraccio, il sostegno robusto della rete ospedaliera e la vicinanza delle istituzioni – Domani, ricorrerà la 16esima Giornata mondiale dedicata ai bimbi nati prematuramente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel mondo, infatti, 1 bambino ogni 10 nasce prematuro – recita il testo pubblicato online. Sono figli più fragili della comunità, che hanno bisogno di cure specifiche e di attrezzature tecnologicamente avanzate per poter affrontare la complessità dell’ambiente circostante e per poter tornare ad abbracciare, senza barriere, i loro genitori – “Ad Avezzano – spiega la consigliera comunale Federica Collalto – nel 2022, lanciammo, con il massimo sostegno del nostro sindaco Di Pangrazio, un progetto innovativo: per primi in Abruzzo decidemmo di attivare a livello comunale un supporto specifico, di tipo economico e psicologico, dedicato a tutte quelle famiglie che si trovavano ad affrontare una nascita prematura – si legge sul sito web ufficiale. Domani, per ricordare l’importanza di una giornata mondiale del genere, verranno illuminati di viola il Palazzo del Municipio e la fontana di Piazza Risorgimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il protocollo di sostegno comunale, ovviamente, – aggiunge la consigliera – è ancora attivo e tutti coloro che vivono una condizione di vita di questo tipo, possono fare domanda”. I dati parlano chiaro: ogni anno, in Italia, circa 30mila bambini nascono prematuramente, di questi 1 su 100 addirittura prima della trentaduesima settimana di gestazione – si apprende dalla nota stampa. “La data del 17 novembre – conclude la Collalto – si celebra in tutto il mondo – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è proprio quello di sensibilizzare l’opinione pubblica: dobbiamo essere tutti consapevoli dei possibili rischi che una nascita prematura comporta e dobbiamo aiutare ad informare le famiglie circa le possibili strategie di prevenzione da poter seguire ed adottare – La nostra amministrazione attua da anni quella che è una cultura attenta al bambino e alle famiglie – Come Comune, dobbiamo rappresentare un punto di forza per i cittadini più fragili”. Il tema di quest’anno, scelto per la campagna informativa sul “World Prematurity Day”, è “l’accesso a cure di qualità ovunque”. Il protocollo d’intesa del Comune di Avezzano venne sottoscritto con l’Ecad n. 3 e il distretto sanitario di base dell’Area Marsica dell’Asl 1 ed ha previsto la realizzazione di un sostegno a favore dei neo genitori di bimbi prematuri – precisa il comunicato. Anche per la giornata di domani, la Società Italiana di Neonatologia, insieme a Vivere Onlus, ha rinnovato l’invito ad illuminare di viola i monumenti più rappresentativi delle diverse città italiane: le regioni saranno unite da un unico abbraccio “di luce”. Visualizza modulistica

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/