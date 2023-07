Avezzano, Fanghi industriali nell’ impianto di compostaggio di Massa D’Albe. Lunedì 10 luglio i sindaci di Massa, Magliano e Scurcola ospiti della Commissione ambiente del Comune di Avezzano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

I sindaci di Massa D’Albe, Magliano dei Marsi e Scurcola Marsicana parleranno nella Commissione Ambiente del Comune di Avezzano riguardo alla questione del possibile conferimento di fanghi industriali, nell’ impianto di compostaggio in località” Il Campo” di Massa – si legge sul sito web ufficiale. La seduta della Commissione è prevista per lunedì prossimo, 10 luglio, alle ore 18, ed è stata convocata dalla Presidente uscente, Antonietta Dominici che, essendo nel frattempo assurta al ruolo di assessore nella Giunta comunale del Sindaco Di Pangrazio, si presenterà dimissionaria per poter subito procedere all’elezione del nuovo presidente – si apprende dalla nota stampa. La Commissione vuole ascoltare i tre primi cittadini marsicani e le loro perplessità, già manifestate telefonicamente al Sindaco di Avezzano a fine giugno, riguardo alle conseguenze ambientali che una situazione siffatta potrebbe avere in tutto il territorio interessato che, oltre ai tre comuni, comprende anche Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. L’impianto in questione, infatti, andrebbe a sorgere in un’area vicinissima ad Antrosano, frazione di Avezzano, estremamente popolosa e a sua volta praticamente contigua all’abitato del capoluogo – recita il testo pubblicato online. Approfondire, quindi, la questione, e conoscere i dettagli su ciò che potrebbe andare a sorgere alle porte dei quattro comuni marsicani, è interesse primario degli amministratori locali, soprattutto in considerazione dei riverberi sulla qualità della vita dei cittadini che si troverebbero a convivere con un impianto per il trattamento di rifiuti con quelle tipologie – si apprende dalla nota stampa. Non una posizione preconcetta e chiusa, ma semplicemente, da parte della Commissione Ambiente del Comune di Avezzano, la volontà di conoscere nei dettagli i termini della questione e poter poi valutare, insieme ai sindaci e comuni del territorio, le eventuali azioni da portare avanti, nell’interesse della salute e della sicurezza dei cittadini.

