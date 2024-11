Avezzano, Felicità e orgoglio per il prestigioso riconoscimento ad Appennini for All

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Presidente del Consiglio comunale di Avezzano, Avv. Fabrizio Ridolfi, a nome di tutta l’Amministrazione e della comunità cittadina, esprime le più vive congratulazioni a Mirko Cipollone e al team di Appennini for All per l’importante traguardo raggiunto con l’assegnazione del Premio del Pubblico a livello mondiale nell’ambito della competizione per imprese turistiche a vocazione sociale – si apprende dalla nota stampa. L’azienda, con sede a Cese di Avezzano, si è distinta tra oltre 250 candidature provenienti da ogni parte del mondo, riuscendo non solo a rientrare tra le dieci imprese finaliste, ma anche a conquistare il cuore del pubblico grazie a un progetto di straordinaria rilevanza sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo due intensi mesi di mentoring, la presentazione curata dal team di Appennini for All ha impressionato sia la giuria tecnica che gli spettatori, dimostrando che il turismo inclusivo può e deve essere un pilastro fondamentale per il territorio e per la società. “Questo risultato ci riempie di orgoglio e rappresenta una luce di speranza e innovazione nel settore del turismo,”ha dichiarato il Presidente Ridolfi. “Mirko Cipollone, con la sua visione e la sua dedizione, ha trasformato un’idea ambiziosa in una realtà concreta che consente a ragazzi con disabilità di vivere esperienze straordinarie tra i monti più belli d’Abruzzo e non solo – riporta testualmente l’articolo online. ” L’attività di Appennini for All, che combina sostenibilità, inclusione e valorizzazione del territorio, è un esempio di come il turismo possa diventare uno strumento potente per abbattere barriere fisiche e culturali – aggiunge la nota pubblicata. Attraverso il loro lavoro, Mirko Cipollone e il suo team rendono accessibile a tutti la bellezza della natura e favoriscono la crescita personale e sociale di chi vive una condizione di fragilità. Il successo di Appennini for All non è solo un riconoscimento a livello internazionale, ma anche un messaggio di speranza per tutta la Marsica – viene evidenziato sul sito web. È la prova concreta che il nostro territorio può competere su scenari globali, portando avanti progetti innovativi e dall’alto valore umano – “A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della comunità di Avezzano,” ha concluso Ridolfi, “voglio ringraziare Mirko Cipollone e il team di Appennini for All per aver rappresentato il nostro territorio con così tanta dignità, professionalità e cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continuate a percorrere questa strada: siamo certi che il futuro riserverà ancora più successi e soddisfazioni.” Con questo straordinario riconoscimento, Appennini for All si conferma un simbolo di eccellenza e inclusione, capace di portare alto il nome di Avezzano e della Marsica nel mondo – aggiunge testualmente l’articolo online.

