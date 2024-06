Avezzano, Fine giugno e inizio luglio densi di appuntamenti. Settimana di inaugurazioni e avvio di lavori. Martedì il Consiglio e giovedì presentazione di “Vivi Avezzano”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:AVEZZANO – Fine mese, e inizio del nuovo, caratterizzati da una serie di appuntamenti che vedranno l’inaugurazione di alcune opere completate e, l’avvio di altre, oltre al Consiglio comunale e l’ufficializzazione del calendario degli eventi estivi – precisa la nota online. L’Amministrazione Di Pangrazio, dopo mesi e mesi di attività di progettazione e di successiva realizzazione, ora può presentare alla città i risultati concreti di questo imponente lavoro portato avanti da amministratori e uffici – Impianti ricreativi e verde pubblico, impianti sportivi, opere di viabilità e strutturali, oltre ad appuntamenti tradizionali, me sempre all’insegna della novità nella continuità. Fra questi, oltre al Consiglio comunale di martedì prossimo, 25 giugno, c’è da sottolineare la presentazione ufficiale del calendario degli eventi estivi del Comune di Avezzano, riniti nel cartellone denominato “Vivi Avezzano 2024”. Di rilievo, poi, l’inaugurazione del rinnovato e ampliato “Dinopark” e l’inaugurazione, e conseguente apertura al pubblico, del nuovo campo da basket sito nella pineta a nord della città. Questo il calendario dettagliato degli appuntamenti da domani, sabato 22 giugno, fino al prossimo 5 luglio che vedrà l’inaugurazione del velodromo comunale: CALENDARIO APPUNTAMENTI COMUNE DI AVEZZANO oggi 22 inaugurazione Dinopark 2.0 ore 16,30;Martedì 25 ore 16 Consiglio comunale;Mercoledì 26 ore 18 30 inaugurazione nuovo campo basket della pineta;Giovedì 27 ore 18 30, inaugurazione largo Alfredo Tomassetti;Giovedì 27, ore 11 sala consiliare presentazione Calendario eventi estivi “Vivi Avezzano”;Venerdì 28, inaugurazione campi circolo Tennis;Lunedì 1luglio, partenza lavori sottopasso di via don Minzoni (ex via Albense);Venerdì 5 luglio inaugurazione velodromo comunale “V. Taccone”. Campo basket

