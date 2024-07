Avezzano, Firmato in Prefettura il protocollo sul “Controllo del Vicinato”: ad Avezzano tolleranza 0 contro chi delinque

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Contro furti, delinquenza, atti vandalici o di degrado, arriva in città il protocollo del “Controllo di Vicinato”, firmato questa mattina in Prefettura, all’Aquila nell’ambito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – si apprende dal portale web ufficiale. È stata la stretta di mano tra il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, e il Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, a spalancare ufficialmente le porte ad un ulteriore strumento di sorveglianza, elaborato dal Ministero dell’Interno e capace di avviare una stagione nuova della sicurezza sul territorio comunale – “ Con la recente implementazione della video-sorveglianza urbana (una rete di 136 telecamere con intelligenza artificiale) e con l’accordo firmato questa mattina – afferma il sindaco -, ad Avezzano tutti gli strumenti per la sicurezza sono stati adottati e recepiti: a settembre, applicheremo anche l’ultimo protocollo di settore a disposizione, ovvero il “Mille occhi sulla città”. Al fianco del primo cittadino, l’assessore alla Polizia Locale, Cinzia Basilico, che afferma: “Oggi adottiamo un ulteriore e importante strumento di contrasto nei confronti di atti illeciti, vandalici o di degrado – riporta testualmente l’articolo online. Al centro della nostra strategia di protezione della città, – afferma – c’è un concetto moderno di sicurezza, che si basa innanzitutto sulla prevenzione e su una comunicazione più efficace tra forze dell’ordine e cittadinanza, ma anche, come in questo caso, sulla solidarietà funzionale ed efficacie tra i residenti – precisa il comunicato. Rendendoli, difatti, occhi ed orecchie attenti, sapranno collaborare attivamente con gli uomini e le donne in divisa – si legge sul sito web ufficiale. Ai nostri concittadini – aggiunge la Basilico – chiediamo unicamente di alzare il livello dell’attenzione: i quartieri, in questo modo, saranno ancora più vigilati – precisa il comunicato. Basteranno, infatti, uno sguardo o una segnalazione in più per attivare la macchina della sicurezza contro persone sospette, veicoli mai visti prima in determinate zone della città o comportamenti molesti – aggiunge la nota pubblicata. Da qui, partirà la catena dell’azione da parte di chi di dovere: si accorceranno i tempi dell’intervento”. Il cuore dell’accordo sul controllo di vicinato è la partecipazione attiva dei cittadini che risiedono in una determinata area del territorio, unita ad una collaborazione di maggiore qualità con le forze di polizia statali e locali – “Un rapporto che – conclude la Basilico – è stato già notevolmente migliorato ad Avezzano grazie al progetto di durata annuale “Comunità coesa, città più sicura”. La meta di oggi è un’ulteriore figlia del Tavolo della Prefettura su Avezzano e sulla Marsica, centrato sull’analisi strategica del contesto territoriale e delle sue specifiche esigenze – si apprende dalla nota stampa. Sono stati attuati anche interventi per garantire servizi di trasporto pubblico locale in condizioni di maggior sicurezza, con l’impiego di guardie particolari giurate a bordo dei mezzi”. Verrà, nelle prossime settimane, regolamentato un “gruppo di vicinato” per tutti i quartieri che ne faranno richiesta, guidato da un “coordinatore”. Il comitato, una volta costituito, darà il proprio apporto in materia di prevenzione del degrado e di tutela della qualità della vita della collettività. Ai cittadini, si ricorda che SOLO in presenza di situazioni che richiedano l’immediato intervento delle Forze di Polizia, i componenti del gruppo di Controllo di vicinato dovranno chiamare direttamente i numeri dell’emergenza – si apprende dal portale web ufficiale. A settembre, infine, arriverà a maturazione anche il protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”, che verrà siglato dal Comune assieme ai vertici delle Forze dell’ordine cittadine e ai rappresentanti degli Istituti di Vigilanza aderenti all’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale.

