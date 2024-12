Avezzano, Giostra assicurata e collaudata, la presunta irregolarità formale riguarderebbe solo l’assicurazione per la circolazione su strada del carrello

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il comune di Avezzano, in merito all’articolo pubblicato da una testata online relativo alla Giostra ruota panoramica, precisa che dalla documentazione presentata la giostra risulta coperta da polizza assicurativa che l’impresa ha fornito all’ente insieme al certificato di collaudo, nelle modalità previste dalla legge – Motivo per cui le condizioni di sicurezza sono garantite – si apprende dalla nota stampa. La ditta, contattata immediatamente dal Dirigente per chiarire le circostanze apparse sulla stampa, ha specificato che si tratta di una ipotetica irregolarità formale per mancato pagamento della RCA relativa alla circolazione su strada del carrello – riporta testualmente l’articolo online. La sanzione amministrativa, art 193 del codice della strada, riguarda il mancato pagamento dell’assicurazione RC auto del solo carrello che, a giudizio della stessa ditta, nulla ha a che fare con la sicurezza dell’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. In merito a ciò, il titolare si scusa con il comune per il disguido e chiarisce “la sicurezza della ruota panoramica è assicurata e garantita, come da certificato firmato dal tecnico collaudatore; tuttavia, ho provveduto subito al pagamento della sanzione stradale unicamente allo scopo di sbloccare immediatamente la situazione”.

