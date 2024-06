Avezzano, I nuovi impianti sportivi e fitness alle scuole “Vivenza e Pomilio” di Avezzano oggetto di un articolo pubblicato da una rivista specializzata del settore

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono stati analizzati e scandagliati nei minimi particolari da una rivista specializzata di settore i lavori che hanno portato alla realizzazione delle nuove strutture sportive e fitness, esterne nella scuola “Vivenza-Pomilio” di Avezzano, e recentemente inaugurate dal Comune – si apprende dalla nota stampa. A parlare dettagliatamente dei campi da basket e pallavolo e della nuova area fitness, inaugurati di recente nella scuola avezzanese, che hanno portato alla riqualificazione di tutta l’area esterna del plesso scolastico, è stata la rivista “Sport & Impianti – Il portale dello sport, ambiente e life stye” in un articolo pubblicato proprio nell’edizione uscita oggi – Un articolo nel quale, oltre a ripercorrere l’iter che ha portato il Comune di Avezzano a progettare ed ottenere dal Ministero dell’Istruzione il finanziamento per procedere ai lavori, si mette l’accento sul fatto che il progetto stesso sia stato interamente elaborato dai tecnici del Comune, un vero orgoglio per la città, e poi realizzato, con tempistiche assolutamente veloci – precisa la nota online. Rimarcato con dovizia di particolari, poi, anche il passaggio tecnico con descrizione dei materiali e delle tecniche di realizzazione utilizzate, le più innovative e recenti disponibili, che fanno di questo “parco sport e fitness” a disposizione delle due scuole, un vero e proprio fiore all’occhiello per tutta la città. La rivista, infatti, sottolinea come “Il progetto ha l’obiettivo di rifunzionalizzare tutta l’area esterna, già attrezzata solo in minima parte – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’intervento, interamente progettato dagli uffici tecnici della stazione appaltante, ha previsto infatti la riqualificazione del campo da basket già presente con una nuovissima pavimentazione, e la realizzazione ex novo di un campo regolamentare da pallavolo”. A corredo dell’articolo, poi, numerose e particolareggiate foto degli impianti nonché il vide della stessa inaugurazione delle strutture avvenuta lo scorso 6 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Una testimonianza della qualità e della lungimiranza delle scelte dell’Amministrazione Di Pangrazio, soprattutto in tema di edilizia scolastica, sia per quanto concerne i discorsi di sicurezza e spazi didattici interni, sia per quanto riguarda le strutture sportive e di supporto, esterne agli edifici scolastici che fanno di Avezzano una delle prime città in Italia per la qualità delle strutture dedicate alla scuola – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/