Avezzano, Il 22 giugno si inaugura il Dino Park 2.0 ad Avezzano: area giochi raddoppiata, 11 dinosauri e l’attesissimo Dinosaur Show

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Raddoppia la superficie del divertimento, nel parco giochi a tema di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Sabato prossimo, taglio del nastro con tantissime novità: saranno 11 i dinosauri che popoleranno il Dino Park, di cui 6 animati – In più: arriva l’albero parlante che “dialoga” direttamente con i bambini. Ci sarà anche un dinosauro in carne ed ossa, una mascotte scelta per l’occasione, ad accogliere i bambini di Avezzano e della Marsica che faranno il loro ingresso in un rinnovato Dino Park, ovvero il Parco giochi a tema T-Rex della città. “Mostreremo, dopo tutti i lavori di miglioramento e di riqualificazione e dopo la straordinaria donazione della famiglia Savina, un Dino Park 2.0. – afferma la consigliera comunale Federica Collalto che, assieme al Sindaco Giovanni Di Pangrazio e a tutta l’Amministrazione comunale, ha seguito i vari step del restyling – Il parco verrà ufficialmente inaugurato il 22 giugno prossimo, alle ore 16 e 30, con una festa pensata per l’occasione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il percorso di perfezionamento di questa area ludica di Avezzano – continua la consigliera – è stato sicuramente più complesso rispetto alle opere di restyling che hanno interessato, nel corso dell’anno passato, altre aree gioco della città. Con questo ultimo taglio del nastro che verrà effettuato dal nostro sindaco, porteremo a compimento il maxi-piano di riqualificazione di tutti i parchi giochi comunali, iniziato ad agosto scorso”. La superficie del parco giochi tematico è stata raddoppiata (in totale è, adesso, di circa 4 mila metri quadrati) ed è stata attrezzata con nuovi percorsi pavimentati che conducono a diverse aree gioco, fra cui una molto ampia e totalmente inclusiva, pronta ad accogliere bambini con diverse disabilità. “Poche città in Italia possono vantare di avere un Parco a tema di questo tipo, con bellissime attrazioni e completamente gratuito – recita il testo pubblicato online. Con soddisfazione e con vivo amore per il territorio, abbiamo voluto partecipare all’ampliamento di questa area ludica, donando al Comune e, quindi, alla città i dinosauri animatronic. – spiegano dalla famiglia Savina – Abbiamo molto a cuore la felicità dei bambini: sabato, festeggeremo volentieri con loro e con le loro famiglie”. La donazione è stata effettuata con l’Azienda Magic Srl, che è una società della famiglia Savina – Il taglio del nastro verrà arricchito da una cornice di coloratissime iniziative, laboratori per i più piccoli e l’attesissimo Dinosaurshow, ovvero lo spettacolo, famoso a livello nazionale, in cui, grazie a bravissimi attori di teatro, tornano in vita i dinosauri. “Abbiamo voluto creare un evento ad hoc per festeggiare questa ulteriore meta raggiunta, che impreziosirà ancora di più la qualità della vita di bimbi e famiglie”. I lavori di ampliamento del Dino Park di Avezzano sono stati abbinati all’arrivo di altri sette nuovi dinosauri, di cui tre animatronic. Faranno parte del parco giochi, tra gli altri, anche un velociraptor, un dilofosauro e un albero parlante, che interagirà direttamente con gli utenti – precisa la nota online. “Preziosa si è rivelata, ancora una volta, la generosità della famiglia Savina – – aggiunge infine la Collalto – Non vediamo l’ora di riaprire il Dino Park in questa versione completamente rinnovata, che ho voluto definire 2.0. Il sorriso soddisfatto dei bambini e dei ragazzi è stata la nostra molla”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/