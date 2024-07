Avezzano, Il Comune di Avezzano, Ambito Distrettuale Sociale n. 3, recepisce il “Progetto IncludiAMO” ed è pronto a far partire programmi di sostegno scolastico e inclusione lavorativa riservati a persone con spettro autistico

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:AVEZZANO – Il Comune di Avezzano, Ecad. n.3, è pronto a far partire interventi a favore di bambini/e e ragazzi/e con diagnosi di autismo volti alla loro socializzazione e inclusione, attraverso attività scolastiche ed extrascolastiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. È prossimo anche l’avvio di tirocini formativi e di corsi di formazione A.B.A. destinati ai familiari allo scopo di fornire conoscenze nella gestione dei bambini con diagnosi di DSA al fine di ridurne i comportamenti disfunzionali e sviluppare le loro potenzialità . La Giunta, su proposta del Vicensindaco e assessore al Sociale, Domenico Di Berardino, infatti, ha formalmente recepito il “Progetto IncludiAMO”, del costo complessivo di € 559.438,00, interamente finanziato dalla Regione Abruzzo con il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità a seguito dell’emanazione di apposito Avviso pubblico, e che vede il Comune di Avezzano, ECAD n. 3, tra i componenti del Partenariato proponente, costituito dai 6 Ambiti sociali distrettuali della Provincia dell’Aquila e dai 5 Enti del Terzo settore selezionati con procedura pubblica – viene evidenziato sul sito web. Il contributo assegnato al Comune di Avezzano è pari a € 67.430,00 «Siamo orgogliosi come Comune – ha detto il Vicesindaco Di Berardino – di aver ottenuto questo finanziamento e di poter attuare un progetto che contribuisce a perseguire due finalità: il recupero di persone, ragazzi in primis, con problemi di autismo, ma anche valorizzarne le qualità ed i talenti». Le azioni previste riguardano diversi aspetti: Percorsi di assistenza alla socializzazione rivolti ai minori e fino ai ventuno anni d’età per il supporto all’attività scolastica ed extrascolastica finalizzato alla socializzazione e all’autonomia;Progetti sperimentali per la formazione e l’inclusione lavorativa attraverso attività di tirocinio e interventi di supporto alla famiglia tramite specifiche attività di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con DSA. Tra i componenti del Partenariato pubblico/privato promotore del Progetto è inclusa la fondazione ANFFAS, unico Ente del terzo settore che rappresenta il Territorio del Comune di Avezzano – Per questo motivo ci si avvarrà del supporto specialistico dell’ANFFAS mediante ricorso allo strumento giuridico dell’Accordo negoziale La Fondazione Anffas di Avezzano, da parte sua, ha già comunicato all’Amministrazione la propria disponibilità a sviluppare con il Comune di Avezzano le attività allo stesso attribuite all’interno del “Progetto IncludiAMO” e a mettere a disposizione proprie risorse (la sede debitamente attrezzata e arredata e i mezzi di trasporto), aggiuntive a quelle pubbliche – «Attraverso la collaborazione con l’Anffas di Avezzano – riprende Di Berardino – porteremo avanti attività indirizzate ai ragazzi e alle persone con spettro autistico, ma anche alle loro famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo tipo di intervento è utile sia per i soggetti direttamente interessati, sia per le famiglie che debbono in qualche modo provvedere al loro sostegno e sviluppo – recita il testo pubblicato online. Ma – conclude il Vicesindaco Di Berardino – sono utili a tutta la comunità che vede così il recupero e il potenziamento delle capacità di queste persone, e non, al contrario, la loro emarginazione».

