Avezzano, Il Consiglio comunale approva l’uscita da Aciam, Pierleoni: “È l’unica strada percorribile: restare in società oggi non è più conforme alle norme”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Aggiunge l’assessore delegato alle partecipate: “Abbiamo adottato l’unica soluzione possibile, rispettando la legge – si apprende dalla nota stampa. Dalla vendita delle quote societarie, il Comune potrebbe ottenere 450 mila euro, da investire in servizi alla città” No alla ricapitalizzazione delle quote di Aciam e sì all’uscita dalla società: è questa, od oggi, l’unica strada percorribile per l’amministrazione comunale di Avezzano – Lo ha scritto nero su bianco in una delibera che è stata approvata questo pomeriggio dal Consiglio comunale, l’assessore delegato alle partecipate Alessandro Pierleoni, che ha parlato in aula espressamente “di un’operazione di garanzia e di trasparenza su più fronti, primo fra tutti il rispetto della legge – L’Ente comunale, infatti, – ha chiarito l’amministratore nel corso del suo intervento – non può più rimanere in Aciam, anche alla luce delle motivazioni evidenziate della Corte dei Conti”. Un’operazione che ha avuto vari obiettivi, tutti centrati: salvare innanzitutto azienda e lavoratori, rispettare la legge, stabilizzare la Tari e salvaguardare le economie del Comune avezzanese – si apprende dalla nota stampa. L’uscita dall’azienda consortile di igiene ambientale, che si occupa principalmente del trattamento dei rifiuti nella Marsica, arriva infatti a seguito delle azioni di “messa in sicurezza” portate avanti dal Comune di Avezzano, che ha lavorato negli ultimi mesi per la tutela dei 91 posti di lavoro e per consentire all’azienda una continuità industriale, visto il piano di crisi presentato in Tribunale – si apprende dalla nota stampa. La società negli ultimi anni, infatti, ha registrato un peggioramento della propria condizione finanziaria, trovandosi a fronteggiare delle perdite significative, seppur non strutturali – precisa il comunicato. “Il nostro Comune – ha continuato Pierleoni- è titolare del 12,20% del capitale sociale di Aciam e, dopo l’uscita dalla società consortile deliberata oggi, notificherà l’atto a tutti i Comuni coinvolti, mettendo in vendita le proprie quote e lasciando comunque la possibilità ad altri soci, con diritto di prelazione, di poter formalizzare un’offerta di acquisizione”. Per l’acquisto delle quote è stata finora presentata una sola proposta dal socio privato Tekneko, per un valore di 450 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Questi fondi, una volta acquisiti, potranno essere investiti per servizi alla cittadinanza”. “In sintesi, – ha concluso Pierleoni – l’azione, acuta, della nostra amministrazione ha seguito due binari principali: il rispetto dei parametri legislativi che non consentono, ad oggi, di restare nella compagine societaria e la tutela dei soldi pubblici – Se il Comune, infatti, optasse per la sottoscrizione della ricapitalizzazione, versando i 292 mila euro richiesti e riconoscendo in questo modo un debito fuori bilancio, si assumerebbe sulle spalle un rischio finanziario senza garanzie che una pubblica amministrazione non può permettersi – precisa il comunicato. Ci sono poi altre motivazioni alla base che hanno sorretto la tesi dell’uscita da Aciam: la società, innanzitutto, non fornisce direttamente servizi al Comune di Avezzano, che, a sua volta, non può fare affidamenti diretti ad Aciam. Già da diversi anni, infatti, Avezzano affida la gestione dei rifiuti ad altri operatori, rispettando il principio di concorrenza – viene evidenziato sul sito web. Infine, così com’è composta a livello societario, Aciam non potrebbe nemmeno competere per eventuali gare indette dall’Agir, ovvero dall’Agenzia di Gestione Integrata dei Rifiuti della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Inoltre, non ha mai distribuito dividendi – aggiunge la nota pubblicata. Ricordo che, in questi quattro anni, l’amministrazione ha portato a risoluzione “nodi” storici, affrontando in maniera risoluta e determinata tematiche delicate che si trascinavano da vent’anni – aggiunge la nota pubblicata. Con le annose vicende del contenzioso IRIM, della ditta Mascitti e della ferrovia dell’ex zuccherificio, la linea amministrativa è stata sempre la stessa: evitare di procrastinare le decisioni, prendendo di petto le questioni e trovando la migliore soluzione possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con il “nodo” Aciam, è stato adottato lo stesso principio guida”.

