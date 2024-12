Avezzano, Il Consiglio comunale di Avezzano approva il Bilancio di previsione 2025-27, il sindaco Di Pangrazio: “Prepariamoci ad un 2025 di grandi trasformazioni”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:L’assessore al bilancio, Pierleoni: “Avezzano è uno dei pochi Comuni che ha lasciato invariata la Tari” “Ora, con il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato, diamo concretezza alla visione di Avezzano attrattiva e moderna – Nel 2025, daremo forma a 12 mesi di cantieri tra nuove scuole, asili, Ciclovia delle stelle, restyling di Corso della libertà e riqualificazione di Piazza Matteotti – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, metteremo in campo anche importanti strategie di rivitalizzazione per Piazza del Mercato e per i quartieri della città, con un piano ad essi dedicato”. Il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha riassunto con queste parole le sfide di crescita e le opportunità di sviluppo del prossimo anno, parlando nel corso del Consiglio comunale di oggi – l’ultimo dell’anno 2024 e dedicato all’approvazione del Bilancio di previsione 2025-27 – “della vicina partenza di lavori fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Il bilancio di previsione che presentiamo alla città sostiene e sorregge un piano ambizioso, con cospicui investimenti in milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Il primo obiettivo che centreremo sarà sicuramente il restyling di Piazza Matteotti, destinata ad ospitare 220 posti auto, garantendo in questo modo anche un maggior controllo dell’area – si apprende dal portale web ufficiale. Particolare attenzione, inoltre, verrà dedicata come sempre alle scuole, argomento sul quale, come amministrazione comunale e come territorio, abbiamo tutta l’intenzione di mantenere il primato, con gli istituti più moderni e sicuri d’Abruzzo”. Grazie, infatti, ad una programmazione economica attenta, soppesata e studiata, andranno avanti lavori importanti per la scuola d’infanzia di via Pertini e per il nido di via Fucino – riporta testualmente l’articolo online. In previsione anche il completamento della scuola d’infanzia di Caruscino e la realizzazione del nuovo asilo nido “Orsetto Bernardo”. Quello che si è riunito oggi, è stato un consiglio comunale importante, decisivo e corposo, così come ha spiegato l’assessore delegato al ramo, Alessandro Pierleoni: “Il nostro bilancio, approvato oggi con tempi record, – ha detto – rispecchia in maniera lineare i principi contabili della trasparenza, della correttezza e dell’economicità. Con un fondo cassa solido, superiore ai 23 milioni, continueremo a rivolgere, anche per i prossimi anni, la consueta e particolare attenzione ai cittadini più fragili e meno abbienti della nostra comunità. Nel 2024 l’ufficio lavori pubblici ha gestito circa 160 interventi, piccoli e grandi, che riguardano risorse per oltre 39 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Da sottolineare anche gli 800 mila euro previsti in bilancio per il servizio mensa e i 32 milioni totali per i settori dell’istruzione e delle politiche della famiglia – La nostra amministrazione si dimostra ancora una volta attenta e propositiva: gli importanti bandi del PNRR e i singoli finanziamenti statali e regionali ottenuti nel corso dei mesi passati a breve daranno i loro frutti – precisa il comunicato. Continueremo ancora, infine, con la nostra validissima opera per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la riqualificazione e manutenzione delle nostre strade – In tre anni, puntiamo a spendere circa 70 milioni di euro per le opere pubbliche, con falcate importanti verso il futuro”. Approvate dall’assemblea anche le delibere relative alle nuove aliquote IMU, che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2025, e il DUP, il documento unico di programmazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La seduta del consiglio comunale di oggi si è aperta con la consegna da parte del presidente dell’Isweb Avezzano Rugby (unica squadra abruzzese militante ad oggi nel Campionato di Serie A), Alessandro Seritti, di un pallone da rugby ovale siglato, in formato mini, a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, come omaggio natalizio e come segno di sinergia e stima per gli anni a venire –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/