Avezzano, Il penultimo giorno di scuola si trasforma in una festa: taglio del nastro per i nuovi campi da pallacanestro, pallavolo e area fitness degli istituti “Vivenza” e “Pomilio”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Saranno a disposizione di tutti gli alunni delle due strutture scolastiche – si apprende dalla nota stampa. L’inaugurazione è stata salutata con lo sventolio del tricolore da parte dei bambini – aggiunge la nota pubblicata. Il sindaco: “Continuiamo a rifunzionalizzare spazi per la socializzazione e per una crescita sana ed attiva – Avezzano non solo per scuole sicure, ma anche per strutture belle e funzionali è al top nel Centro Sud”. “Oggi abbiamo festeggiato non solo nuovi campi da pallacanestro, pallavolo e una nuova area per il fitness, ma soprattutto la bellezza della condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questi spazi aperti, attrezzati, rinnovati e funzionali, sono e saranno sempre a disposizione dei nostri alunni – aggiunge la nota pubblicata. Abbiamo promesso, abbiamo fatto e abbiamo mantenuto”. La città che cresce, la città che si rinnova e si perfeziona – viene evidenziato sul sito web. Con queste parole, stamattina, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha inaugurato, assieme a tantissimi studenti, docenti e amministratori, le riqualificate aree ludico-sportive degli Istituti comprensivi “A. Vivenza” e “Mario Pomilio”. Un taglio del nastro che è stato salutato con applausi, emozioni e con l’Inno d’Italia – Grazie ad un finanziamento ministeriale di 350 mila euro, superfici che non erano più utilizzate da tempo, diventano oggi, con l’intervento decisivo dell’Amministrazione Comunale, il fulcro di progetti didattici e di socializzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo spazio esterno, comune alle due scuole, è stato difatti completamente rinnovato, con la creazione di nuovi ambienti di aggregazione sociale, coloratissimi – precisa il comunicato. Nello specifico, è stato inaugurato il rinnovato campo da pallacanestro, attrezzato e con una originale pavimentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attiguo ad esso, è stato realizzato ex novo un campo regolamentare da pallavolo – recita il testo pubblicato online. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Magnotti Costruzioni Srl d Francesco Magnotti – precisa la nota online. Le nuove aree sono state progettate interamente e internamente dagli uffici tecnici del Comune di Avezzano – Il sindaco, accolto dalle classi festanti e dalla dirigente scolastica dell’Istituto “Corradini-Pomilio”, la dottoressa Bracone (la dirigente della scuola “Vivenza”, invece, non ha potuto presenziare all’evento per un impegno concomitante), ha battezzato la nuova area sport con un bel canestro, centrato al primo tiro – riporta testualmente l’articolo online. “Ad Avezzano, – ha detto – continua la missione di dotare ogni quartiere e ogni scuola della città di angoli di vita e di condivisione sociale, per vincere assieme sulla noia, sull’apatia e sul disorientamento giovanile, sentimenti negativi che devono essere allontanati con ogni mezzo sano – aggiunge testualmente l’articolo online. Ai nostri ragazzi – continua il primo cittadino – servono punti fermi e saldi: assieme alle famiglie, i docenti giocano, in modo prezioso, proprio questo ruolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo voluto fare, in questo contesto, anche il passo in più, ovvero implementare l’offerta sportiva all’aperto già esistente, con l’aggiunta di un nuovo campo da gioco e di altre aree per il fitness, dando la possibilità di poter svolgere, nello stesso luogo, varie e diverse attività sportive”. Altro aspetto di rilievo, l’attenzione per il verde: il progetto, difatti, ha previsto anche la messa a dimora di nuove specie autoctone, sia in termini di alberature che di arbusti – aggiunge la nota pubblicata. La ghiaia, inoltre, è stata completamente sostituita da un prato in erba ed è stata garantita, infine, la messa in sicurezza di aree di risulta non adatte alla frequentazione dei bambini – aggiunge la nota pubblicata. Hanno partecipato all’inaugurazione il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi, l’assessore allo Sport, Pierluigi Di Stefano, l’assessore ai Lavori Pubblici, Emilio Cipollone, i consiglieri comunali Stefania Antidormi, Concetta Balsorio, Alessandro Pierleoni, Ernesto Fracassi, Nello Simonelli e la consigliera di minoranza Lorenza Panei, nonché il dirigente del settore Lavori Pubblici, l’architetto Antonio Ferretti – aggiunge la nota pubblicata. In prima fila, anche il direttore dei lavori, l’architetto Pierluigi Mestichelli – precisa il comunicato. “La scuola – conclude il sindaco – è il luogo di elezione della seconda famiglia ed è una seconda casa – viene evidenziato sul sito web. Proprio per questo motivo, non solo concettualmente ma anche strutturalmente e concretamente, deve essere in grado di riassumere i valori dello stare insieme, del benessere di corpo e mente e della bellezza dell’ambiente circostante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi nuovi spazi all’aria aperta, unici in Abruzzo, ci aiuteranno a “respirare” meglio, in armonia con gli altri e con la nostra città”. Gli spazi attrezzati in comune andranno ad accrescere ancora di più la valenza di due istituti tra i migliori in Abruzzo per sicurezza e comfort: la “Vivenza” già demolita e ricostruita nel 2016 per il progetto “Scuole Sicure” e la “Pomilio” realizzata ex novo e inaugurata nel 2019.

