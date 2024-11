Avezzano, Il Sindaco Di Pangrazio presente al sit-in in solidarietà ai lavoratori di LFoundry: “Uniti per la difesa del lavoro e del futuro del territorio”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Questa mattina il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, ha espresso la propria solidarietà ai lavoratori di LFoundry in sciopero, partecipando al sit-in organizzato per la salvaguardia dei posti di lavoro – recita il testo pubblicato online. Il primo cittadino, accompagnato da altri rappresentanti istituzionali, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione per la tutela dei livelli occupazionali, riconoscendo la rilevanza dell’azienda per l’economia regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La situazione che sta attraversando LFoundry richiede un’azione responsabile e coordinata – si apprende dal portale web ufficiale. La nostra priorità è proteggere i posti di lavoro e, allo stesso tempo, individuare soluzioni che possano favorire la crescita e il rafforzamento del sito produttivo – Non possiamo sostituirci alle parti ma dobbiamo cercare di far avvicinare la possibilità concreta di uno sbocco della vicenda diverso, e decisamente meno pesante”, ha dichiarato il Sindaco Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. “Le istituzioni devono fare tutto ciò che è in loro potere per trovare una strada migliore rispetto a quella che si prospetta attualmente, così da garantire un futuro ai lavoratori e alle loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” Per dare seguito concreto a questi impegni, l’Amministrazione ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio comunale per il 13 novembre, alla quale sono stati invitati sindacati, azienda e rappresentanti istituzionali – aggiunge la nota pubblicata. “L’Amministrazione comunale è e sarà sempre al fianco dei lavoratori, come lo è stata nel 2013, e farà la sua parte per favorire una negoziazione che tuteli il lavoro e apra a prospettive di rilancio per LFoundry,” ha concluso il Sindaco Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online.

