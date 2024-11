Avezzano, In Italia si lavora per mettere in sicurezza il 20% delle scuole, Avezzano è oltre il 90%: un modello per il paese

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il Sindaco Di Pangrazio richiama le parole del Ministro Valditara e rilancia la centralità della sicurezza come valore per la qualità della vita In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, commenta il messaggio del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, sottolineando il primato della città sul tema della sicurezza scolastica – “Il Ministro Valditara ha evidenziato un traguardo importante per l’Italia: mettere in sicurezza almeno il 20% del patrimonio scolastico con fondi PNRR e ministeriali – Ad Avezzano siamo oltre il 90%. Questo ci rende un modello non solo per la nostra regione, ma per tutto il Paese,” ha dichiarato il Sindaco – Con oltre il 90% degli edifici scolastici adeguati e nuovi progetti in corso, tra cui una scuola dell’infanzia e due nidi, l’amministrazione comunale continua a investire nella sicurezza come fondamento della qualità della vita – si legge sul sito web ufficiale. “Qui la sicurezza non è solo un risultato, ma un valore che guida ogni nostra scelta – si apprende dal portale web ufficiale. Siamo orgogliosi di offrire alle famiglie un ambiente sicuro, moderno e accogliente, dove vivere serenamente e crescere i propri figli,” ha aggiunto Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. L’impegno di Avezzano per la sicurezza scolastica si accompagna all’introduzione di tecnologie all’avanguardia come le porte antiblocco appena installate in diversi istituti e il sistema SHM Board, già operativo in diverse strutture e presentato recentemente come eccellenza ad Abu Dhabi dal Tecnopolo D’Abruzzo, a testimonianza di una visione che punta a coniugare innovazione e prevenzione – “Una città che guarda al futuro è una città che mette al centro la sicurezza, perché garantire un presente sicuro significa costruire un domani migliore,” ha concluso il Sindaco rinnovando l’invito a scegliere Avezzano come luogo ideale per vivere e crescere i propri figli in scuole sicure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

