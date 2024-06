“Avezzano in Movimento” 3^ edizione: la partita è riaperta, il 26 giugno riunione operativa in Comune

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Squadra che vince non si cambia: la città si prepara, anche per questa estate, alla tre giorni che porta in piazza tutti gli sport. L’assessore Di Stefano: “Stiamo organizzando dimostrazioni e performances. Vogliamo creare una vetrina a 360 gradi, con convegni e personaggi di rilievo”. Tutti gli sport che si possono praticare in città, di nuovo, al centro e in bella mostra grazie al riuscitissimo format di “Avezzano in Movimento”, ideato tre anni fa dall’Amministrazione comunale e cresciuto nel corso degli anni in numeri e sostanza – Anche per l’estate 2024, si rinnova la “chiamata” a scendere in campo a tutti i titolari di palestre, attività sportive o presidenti di società. “In questi giorni – spiega l’assessore delegato allo sport, Pierluigi Di Stefano – abbiamo già avuto modo di contattare direttamente o per email la gran parte delle società sportive che operano nel nostro territorio, ma vogliamo che l’invito a partecipare arrivi davvero a tutti, utilizzando tutti i canali a nostra disposizione – si apprende dalla nota stampa. Il prossimo mercoledì, 26 giugno, alle ore 17, si terrà a Palazzo di città, presso la sala consiliare, l’incontro operativo e organizzativo per “Avezzano in Movimento”, terza edizione – Il format, lo ricordo, è piaciuto tantissimo alla città negli anni passati, arrivando a godere di una larghissima partecipazione”. Quest’anno si svolgerà alla fine del mese di agosto: le date, appena decise dall’amministrazione comunale, verranno comunicate a tutti i cittadini. “Per questa edizione, vogliamo alzare ancora di più l’asticella – conclude Di Stefano – implementando la convegnistica della manifestazione, con la presenza, solo per iniziare, di Marco Scarponi, della Fondazione Michele Scarponi, e di un noto giornalista televisivo e sportivo della Rai, il cui nome verrà svelato in seguito – riporta testualmente l’articolo online. Avezzano, città di tappa per il Giro d’Italia 2024, proprio grazie alla Fondazione Scarponi e ad un approfondimento sulla sicurezza stradale, è stata protagonista di un’intera puntata andata in onda su Report”. Per far parte dell’edizione di quest’anno di “Avezzano in Movimento”, si può contattare il numero di telefono: 3318047008 (M. Taroni) o mandare una email all’indirizzo di posta elettronica mtaroni@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq.it

