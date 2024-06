Avezzano, Inaugurato il campo da basket “3X3” nella zona della Pineta. In arrivo anche l’area fitness e sport nell’area antistante il Pala Winner Team di Avezzano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Inaugurato ieri pomeriggio, e aperto ufficialmente al pubblico, nella pineta a nord della città, il nuovo campo da basket in arena – si legge sul sito web ufficiale. L’impianto è indirizzato principalmente al gioco del basket, con partite per squadre da tre giocatori ciascuna, ma i ragazzi, e non solo loro, grazie alla possibilità di mettere e togliere delle strutture e reti mobili, potranno cimentarsi anche in altri sport come calcio a 5, calciotto e pickleball, ossia una nuova disciplina di racchetta emergente, della quale sarà data una piccola dimostrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I ragazzi potranno sperimentare anche calcio-tennis e calcetto ridotto – Ma non solo questo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono ormai fase di ultimazione i lavori di riqualificazione dell’area antistante il Pala Winner Team di Avezzano, poco distante dalla pineta, che porteranno all’apertura di una ulteriore area fitness e sport aperta al pubblico – Il progetto vede la realizzazione, all’interno della Pineta della zona nord, di un’area dedicata allo svolgimento di attività motoria attraverso installazione di specifiche attrezzature e nello specifico: Circuito a Corpo Libero, per almeno 8 utilizzatori in contemporanea, 8 posta-zioni con macchine per allenamento isotonico, cardio anche per diversamente abili e bambini – Il Comune ha provveduto a realizzare un impianto di illuminazione e video sorveglianza delle aree oggetto dell’attuale intervento – recita il testo pubblicato online. L’utilizzo del parco è rivolto anche a ragazzi diversamente abili e bambini, oltre che a giovani e adulti – precisa la nota online. Presenti all’inaugurazione il vicesindaco Domenico Di Berardino – che ha sottolineato l’opportunità di costruire “una struttura in cui i giovanissimi possano fare sport senza spese a carico delle famiglie” – il Presidente del Consiglio Fabrizio Ridolfi, gli assessori Pierluigi Di Stefano e Maria Antonietta Dominici e i consiglieri Gianluca Presutti, Federica Collato Alessandra Cerone e Stefania Antidormi. «Si tratta della realizzazione di due obiettivi importanti – sottolinea la consigliera comunale Concetta Balsorio -. L’Amministrazione concretizza due impegni in materia di impianti e offerta per lo sport, che daranno ai cittadini, dai ragazzi ai più adulti, la possibilità di svolgere attività all’area aperta, con attrezzature all’avanguardia, in aree accoglienti e sicure – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma non solo questo – L’apertura di queste due aree – afferma la consigliera – sono un ulteriore passo verso quella cittadella dello sport da sempre nel programma del Sindaco Di Pangrazio e dell’intera Amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Proprio oggi, fra l’altro, si è proceduto all’avvio della posa in opera della nuova pista dello Stadio dei Pini – precisa il comunicato. Un progetto ambizioso, ma che sicuramente guarda in avanti, oltre ad essere importante per tutti i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Avere queste ed altre strutture, aver migliorato, potenziato e riqualificato quelle esistenti, e programmare la realizzazione di altre ancora, serve a mettere al centro del pianeta sport la nostra città – conclude la Balsorio – con tutte le ricadute positive che si possono ben immaginare».

