Avezzano, Investimento del Comune in attività volte alla crescita e all’inclusione di persone con la Sindrome di Down. Di Berardino: «Progetto che mira ad aiutare le famiglie»

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Progetto da svilupparsi in tre anni, con diverse attività, mirato alla crescita e all’inclusione delle persone con la Sindrome di Down approvato dal Comune di Avezzano – «Si tratta di intervento – spiega il Vicesindaco di Avezzano con delega al Sociale Domenico Di Berardino – che vuole aiutare le famiglie che hanno componenti con questa la Sindrome di Down e fare in modo che possano avere un futuro di crescita, autonomia e lavoro». Il progetto, denominato “Child Guaranteee” ricompreso nel Piano Sociale Distrettuale nell’Asse 4 rivolto proprio alle famiglie, prevede uno stanziamento di 21.000 euro in tre anni finalizzato alla realizzazione di interventi e progetti che promuovo lo sviluppo e il sostegno attivo – In particolare, il progetto prevede la realizzazione, in co-progettazione con uno o più Enti del Terzo Settore, nell’area tematica di riferimento, dei seguenti interventi attraverso una manifestazione di interesse: corsi di educazione all’autonomia rivolti ai ragazzi con Sindrome di Down in età adolescenziale;attività ricreative;attività sportive;corsi di lingua inglese e musicoterapia;attivazione di Tirocini finalizzati all’inclusione sociale – L’Amministrazione comunale, attraverso il Settore degli Affari Sociali diretto dalla dottoressa Laura Ottavi, a breve, provvederà alla pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico volto all’individuazione di uno o più soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e realizzazione delle azioni su indicate mediante la stipula di un relativo accordo che avrà la durata di 24 mesi – «Si tratta di una azione inserita nel vasto programma della nostra Amministrazione- conclude Di Berardino – indirizzata a sostenere e ad includere concretamente e con una prospettiva di crescita e inserimento nella vita attiva».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/