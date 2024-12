Avezzano, La leggenda del pallavolista volante: Andrea Zorzi porta sul palco del Teatro dei Marsi la magia dello sport

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Avezzano, 11 dicembre 2024 ore 11,00 – Il palcoscenico del Teatro dei Marsi si trasforma in un campo da pallavolo per una serata di emozioni, sport e cultura con “La leggenda del pallavolista volante”, una rappresentazione che ha già conquistato oltre 200 platee in tutta Italia – Protagonista dell’evento sarà il leggendario Andrea Zorzi, detto “Zorro”, due volte campione del mondo con la nazionale di pallavolo e tre volte campione europeo, che insieme alla Compagnia Teatri d’Imbarco porta in scena un racconto capace di unire la grandezza dello sport alla profondità del teatro – recita il testo pubblicato online. Lo spettacolo verrà replicato al Teatro Talia di Tagliacozzo il 12 dicembre alle ore 10,45 Grazie alla drammaturgia e alla regia di Nicola Zavagli, Andrea Zorzi condivide la sua straordinaria avventura, narrando il viaggio di un ragazzo timido della campagna veneta diventato un simbolo dello sport italiano – Ad accompagnarlo, la brillante attrice Beatrice Visibelli, che dà vita con ironia e vivacità ai personaggi che hanno segnato la sua vita e carriera – La performance, della durata di 70 minuti, è un mosaico di storie e memorie che intrecciano le vicende personali di Zorzi con la storia sociale e culturale del nostro Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli oggetti semplici come un pallone sgualcito o una panca di spogliatoio diventano strumenti scenici per raccontare momenti di vita ordinaria ed episodi straordinari: un padre che guida per chilometri, un adolescente in lotta con se stesso, le vittorie epiche e le sconfitte che insegnano più di ogni successo – recita il testo pubblicato online. Con questa produzione, la Compagnia Teatri d’Imbarco, riconosciuta dal MIC per il suo impegno innovativo, conferma la sua missione: fare un teatro popolare che esplora la memoria storica e la riflessione civile, coniugando emozione, poesia e gioco scenico – aggiunge testualmente l’articolo online. “La leggenda del pallavolista volante” è molto più di una biografia scenica: è un viaggio nell’animo umano, una celebrazione del potenziale dello sport come metafora di vita – si apprende dal portale web ufficiale. Zorzi ci ricorda che, come nella pallavolo, anche nella vita non si arriva lontano senza il sostegno di una squadra – L’evento è promosso in collaborazione con il Teatro dei Colori diretto da Gabriele Ciaccia, un partner culturale d’eccellenza che da anni arricchisce il territorio con proposte artistiche di qualità e di processi di Educazione Teatrale, percorso che ha visto da molti anni la Compagnia avezzanese impegnata in un importante ed impegnativo lavoro politico per Istituzionalizzare il Teatro nella scuola – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Avezzano, sempre in prima linea nel promuovere iniziative culturali capaci di coinvolgere la cittadinanza, il MIC, la Fondazione Carispaq e la Regione Abruzzo e gli Istituti scolastici del teritorio – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento si terrà presso il Teatro dei Marsi, con inizio alle ore 11:00 per il Progetto PASSI SULLA SCENA del Teatro dei Colori Un evento per tutti: sportivi, appassionati di teatro, famiglie e curiosi troveranno in questa serata un’occasione per riflettere, ridere e commuoversi, lasciandosi ispirare dalle imprese di un grande campione e dalla magia del teatro – riporta testualmente l’articolo online. Non perdete l’opportunità di incontrare Andrea Zorzi e scoprire la sua straordinaria storia: un mix di azioni mozzafiato, momenti esilaranti e spunti di riflessione che raccontano la pallavolo, lo sport e la vita in modo unico e coinvolgente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Informazioni: Associazione Teatro dei Colori Impresa sociale, Via dei Gerani, 45 – 67051 Avezzano (Aq) Tel. 0863.411900 – 347.3360029 – e-mail: info@teatrodeicolori.it La leggenda del pallavolista

