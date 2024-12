Avezzano: la magia del Natale tutti i giorni per bambini, ragazzi e famiglie

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La consigliera comunale Federica Collalto: “Avezzano Bimbi winter edition è un contenitore atteso da bambini e genitori, versatile e dinamico – riporta testualmente l’articolo online. Quest’anno, con il nostro calendario “baby” abbiamo riempito piazze e strutture”. Un successo di numeri ma soprattutto un successo di umori, sorrisi ed emozioni – precisa la nota online. Il calendario “baby” di Avezzano Bimbi Winter Edition – inserito nella programmazione natalizia più ampia destinata ad adulti, famiglie e turisti – sta sortendo gli effetti sperati: appuntamenti sempre pieni nelle piazze del capoluogo e delle frazioni e applausi sempre scroscianti nelle location al chiuso: dalla tensostruttura al Castello Orsini – aggiunge la nota pubblicata. Il format per bambini e ragazzi, ideato dal Comune, continua a funzionare e a regalare sorprese, tra l’altro a costo zero per le tasche delle famiglie di Avezzano e della Marsica – viene evidenziato sul sito web. “Avezzano Bimbi – commenta la consigliera comunale Federica Collalto, che ha seguito tutta la progettazione del calendario di “Avezzano Bimbi”, in accordo con la Giunta – è una proposta ludico-ricreativa nata quattro anni fa e, anno dopo anno, grazie anche all’energia delle tante associazioni del territorio e delle varie compagnie teatrali locali, è cresciuta sempre di più in qualità. Per questo Natale, abbiamo organizzato un calendario invernale di primo livello, in cui c’è davvero tutto: solo negli ultimi giorni di festa – continua l’amministratrice – abbiamo avuto tantissimi eventi di mattina e di pomeriggio, tutti partecipati dalle famiglie, che hanno condiviso tante “storie social”, aiutandoci in questo modo a diffondere la magia del Natale avezzanese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 26 dicembre, si è tenuto il laboratorio-spettacolo interattivo “La magia del Natale” nella tensostruttura di Piazza Risorgimento, il 27 dicembre, è stata la volta delle “Letture animate di Racconti Natalizi”, con la presenza di Babbo Natale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ieri, 28 dicembre, abbiamo avuto un doppio appuntamento di mattina e di pomeriggio: dalle ore 10, il laboratorio d’arte “Dietro le quinte di una storia” a cura della compagnia teatrale “Il Volo del Coleottero” nella location dello “Spazio Teatro e Arti creative”; mentre nel pomeriggio, dalle ore 17, sempre nella tensostruttura della piazza principale, il racconto animato e recitato “Babbo Natale e il mistero della lista scomparsa”, a cura della compagnia la Mansarda di Caserta e di Fantacadabra”. Oggi si continua con le tappe del “Trenino degli Elfi”: progetto di laboratori natalizi itinerante, che tocca, di volta in volta, le diverse piazze delle frazioni di Avezzano: questa domenica 29 dicembre, sarà il turno di Cese, come tutto lo staff di Avezzano Bimbi Winter Edition. Domani, sarà la volta di Antrosano, con tanti laboratori a tema in paese – Il calendario degli eventi dedicato ai bambini è iniziato ufficialmente l’otto dicembre scorso, giorno dell’Immacolata – viene evidenziato sul sito web. “L’idea è stata quella di arricchire un panorama delle feste composto da pista di pattinaggio, luminarie e ruota panoramica già fotografatissimo, con altre proposte didattiche e ludiche di qualità. – conclude la Collalto – I ringraziamenti vanno non solo alle maestranze locali che, assieme all’amministrazione, hanno lavorato benissimo per rendere questo Natale speciale, ma anche alle famiglie e a tutti i cittadini che hanno scelto e sceglieranno ancora di trascorrere il periodo delle feste nella loro città. Il nostro obiettivo era proprio questo: rendere Avezzano meta del Natale 2024”. Si tornerà in tensostruttura con “Avezzano Bimbi” il prossimo 2 gennaio, dalle ore 16 e 20, con lo spettacolo “La bambina dei fiammiferi” (a cura della Compagnia Florian di Pescara e di Fantacadabra di Avezzano). Sarà un evento particolare, perché i piccoli spettatori verranno bendati.

