Avezzano, L’Amministrazione Comunale di Avezzano ringrazia l’autista Scav intervenuto a sedare una colluttazione che aveva coinvolto un anziano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Cosimati e Basilico: “Gesto encomiabile” Avezzano – Questa mattina l’assessore ai Trasporti Iride Cosimati e l’assessore alla Sicurezza Cinzia Basilico si sono recate presso la sede dell’azienda di trasporti Scav per esprimere, a nome dell’amministrazione comunale di Avezzano, il loro apprezzamento e gratitudine a un autista dell’azienda che, ieri, è intervenuto con prontezza e senso civico per contenere una colluttazione avvenuta a bordo di un mezzo di trasporto pubblico e che aveva coinvolto anche un anziano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il conducente, mentre era in servizio sulla linea delle ore 8, ha dapprima fermato il veicolo per garantire la sicurezza degli altri passeggeri, per poi intervenire direttamente cercando di sedare la lite tra due ragazzi stranieri e l’anziano viaggiatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante l’intervento, l’autista è stato accidentalmente colpito allo zigomo, riportando un trauma che ha richiesto l’intervento dei sanitari – precisa il comunicato. “La sua risposta rapida e responsabile ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, e la sua dedizione è stata un chiaro esempio di attaccamento al proprio lavoro e di senso civico – hanno detto le componenti di giunta incontrando il presidente dell’azienda Guglielmo Rocchi. “Siamo orgogliose di poter contare su personale così dedito e consapevole del ruolo che ricopre per la comunità,” hanno dichiarato Cosimati e Basilico – riporta testualmente l’articolo online. “Il gesto del nostro autista non solo testimonia il forte senso di appartenenza all’azienda, ma incarna quei valori di rispetto e responsabilità che l’amministrazione sostiene con convinzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le regole vanno rispettate, anche quelle della buona educazione e della convivenza – viene evidenziato sul sito web. Stiamo valutando l’eventuale utilizzo di strumenti di videosorveglianza, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy”.

