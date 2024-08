Avezzano, Lavori per ammodernamento e messa in sicurezza delle strade di Avezzano. Interventi ad Antrosano, Caruscino, Via Puglie. Segnaletica per la rotatoria del Nucleo Industriale

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:AVEZZANO – Continua l’opera di messa in sicurezza e ammodernamento delle strade di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. In corso i lavori alla nuova rotatoria di Via Fucini, all’ingresso dell’autostrada, al confine con la frazione di Antrosano – aggiunge testualmente l’articolo online. La nuova struttura, che sarà realizzata dall’Anas, servirà a mettere in sicurezza una zona molto trafficata, purtroppo teatro di diversi incidenti e, contemporaneamente, a migliorare anche esteticamente il primo accesso alla città. Lavori di completamento anche sulla rotatoria di Via Puglie – si apprende dalla nota stampa. Gli uffici comunali, infatti, hanno consegnato il cantiere alla ditta che dovrà realizzare le aiuole spartitraffico, completare i marciapiedi e porre la segnaletica a terra, nonché quella verticale – Un intervento che andrà a completare la riqualificazione della zona dove è stata realizzata la nuova scuola media “Mazzini-Fermi”, una delle scuole più moderne e sicure a livello regionale e nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La prossima settimana, poi, sarà la volta della ripresa dei lavori anche su Via Roma dove saranno completati i nuovi marciapiedi, ultima tranche del maxi-intervento da 380mila euro, che ha già realizzato la sistemazione della strada, la realizzazione del percorso ciclopedonale e la nuova alberatura – In fase di completamento, inoltre, anche l’iter che porterà alla realizzazione della nuova rotatoria all’ingresso di Caruscino – aggiunge testualmente l’articolo online. Qui la svolta arriverà già nella prossima settimana – si legge sul sito web ufficiale. L’Amministrazione comunale porterà all’approvazione della Giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica della rotonda di ingresso alla frazione di Caruscino, nella zona dell’incrocio fra Via XX Settembre e Via Brunelleschi – precisa la nota online. Si tratta di un investimento importante, per circa 250mila euro, elaborato dal progettista Stefano Gentile, che sarà realizzato nella zona dove sorgono diverse attività commerciali e artigianali, l’istituto agrario “Serpieri” e il principale ingresso alla frazione avezzanese – si apprende dalla nota stampa. Un’area, quindi, ad alta densità di traffico che necessita di una moderna e sicura regolamentazione della viabilità. I lavori avranno inizio, con tutta probabilità, quando saranno riaperti i due sottopassi della città, attualmente sottoposti a importanti lavori di adeguamento sismico – Infine, il Comune ha avviato, e saranno completati in pochi giorni, i lavori di realizzazione della nuova segnaletica sulla rotatoria nel Nucleo industriale, al limitare con il territorio comunale di Luco dei Marsi, anche questo teatro di doversi incidenti e che necessitava di un intervento di regolamentazione del traffico teso ad aumentarne la sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Ora si attendono i fondi richiesti da Arap (insieme a Comune e Provincia) alla regione per poterla realizzare – si apprende dalla nota stampa.

