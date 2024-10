Avezzano, Lavori pubblici ad Avezzano: riaperta Via Monte Velino. Interventi su segnaletica a terra e illuminazione su Via del pioppo, Via Bellini, Piazza Cavour e nelle aree delle scuole

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:AVEZZANO – Va avanti a ritmo serrato il programma di lavori riguardanti viabilità e circolazione cittadina ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nella serata di ieri, alle 20 circa, come annunciato è stata riaperta al traffico Via Monte Velino – recita il testo pubblicato online. L’importante strada che connette est e ovest della città, era stata interrotta per consentire l’effettuazione di lavori nel sottopasso di Via Pagani/Via Don Minzoni – Ovviamente anche la sede stradale in quel tratto è stata adeguata sismicamente e messa in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo aver completato l’installazione degli ulteriori 8 punti luminosi, poi, ieri sera l’Amministrazione ha potuto accendere al completo tutta l’illuminazione su Via del Pioppo, strada trafficata e che attraversa una zona popolosa della città. Con quest’atto l’Amministrazione, dopo aver riqualificato strade e marciapiedi, ha dato risposta ad un problema della viabilità interna a dir poco annoso – aggiunge testualmente l’articolo online. In corso, poi, il totale rifacimento dell’asfalto sui marciapiedi di Via Vincenzo Bellini, strada che è interessata direttamente ai lavori nel sottopasso di Via Pagani/ Via Don Minzoni e che, quindi, nel giro di pochi giorni tornerà agibile, sicura e aperta al traffico pedonale e veicolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Segnaletica orizzontale, poi, in corso di rifacimento in varie aree della città. Sono infatti in corso, per aumentare ancora di più la sicurezza della viabilità, i lavori di realizzazione da capo della segnaletica a terra in tutte le aree circostanti le scuole di Avezzano – Infine, si sta realizzando in questi giorni anche la nuova segnaletica in Piazza Cavour, la piazza della statua a Vito Taccone, dove i lavori termineranno a brevissimo termine – si apprende dalla nota stampa. Tutto ciò avvicina sempre più l’obiettivo dell’Amministrazione di poter riaprire completamente, entro la fine del mese, entrambi i sottopassi chiusi nel mese di luglio scorso – recita il testo pubblicato online.

