Avezzano, Lectio Magistralis del Professor Michele Ainis per l’inaugurazione della sede del Distaccamento di Avezzano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Inaugurazione con un appuntamento di spessore, sia sotto il profilo tecnico che di cultura giuridica, quello che si terrà giovedì 12 dicembre alle ore 11 in occasione dell’inaugurazione della sede del Distaccamento di Avezzano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo – Ad aprire ufficialmente i nuovi locali dove si tengono le lezioni e le attività dell’ateneo, infatti, sarà il Professore Emerito dell’Università Roma 3, Michele Ainis, che terrà una Lectio Magistralis sul tema “Presidenti e Presidenzialismi”, tema quanto ami attuale in questo contesto storico – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia si terrà nell’Aula Magna dell’IIS “G. Galilei” di Avezzano, dove da qualche settimana si è trasferito il Distaccamento di Giurisprudenza di Avezzano, nelle aule del tutto rinnovate e autonome, rispetto al resto dell’istituto scolastico, grazia all’operazione riuscita attraverso la positiva collaborazione fra Provincia dell’Aquila, Comune di Avezzano e Istituto “Galilei”. Il programma della giornata prevede il saluto e l’introduzione all’inaugurazione della Professoressa Emanuela Pistoia, Direttrice Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Seguiranno i saluti del Professor Christian Corsi, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, di Gianni Di Pangrazio, Sindaco di Avezzano, un breve intervento dell’assessore delegato all’università del Comune di Avezzano, Iride Cosimati, del Professor Corrado Dell’Olio, Dirigente scolastico dell’Istituto “Galileo Galilei”, e del Professor Mario Fiorillo, docente del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, Sede di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Un appuntamento imperdibile vista la caratura del Professor Michele Ainis, docente di rilievo internazionale, autore di libri e saggi, una delle figure più stimate nel mondo accademico, soprattutto per i suoi studi di costituzionalista, nonché personaggio spesso invitato a commentare, tecnicamente, i passaggi delicati della vita politica e istituzionale del nostro paese su tutti i canali televisivi nazionali.

