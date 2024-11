Avezzano, Maxi velodromo coperto: avanti tutta con il progetto. Il comune approva lo schema di convenzione, ora la palla alla regione per la firma

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Operai al lavoro anche allo Stadio dei Marsi La Giunta Comunale di Avezzano ha approvato lo schema di convenzione per il maxi velodromo coperto, un’opera innovativa da 15 milioni di euro finanziata con fondi FSC 2021-2027. Con questo passaggio cruciale, il progetto entra in una fase decisiva – L’assessore allo sport Pierluigi Di Stefano ha sottolineato l’importanza strategica di questa infrastruttura, destinata a rivoluzionare il panorama sportivo e culturale della città. Lo schema di convenzione: un passo decisivoLo schema di convenzione, elaborato dalla Regione Abruzzo e approvato dalla giunta comunale, definisce le modalità di erogazione dei fondi e il cronoprogramma per la realizzazione dell’opera – viene evidenziato sul sito web. Secondo i termini previsti, il Comune di Avezzano dovrà completare la progettazione esecutiva entro il 2026 “L’approvazione di questo schema è un passo fondamentale per dare concretezza al progetto del maxi velodromo – ha dichiarato l’assessore Di Stefano –. È un’opera che proietterà Avezzano su scala nazionale e internazionale, non solo nel ciclismo, ma in ambiti sportivi e culturali più ampi – precisa la nota online. Lavoreremo con il massimo impegno per rispettare le tempistiche e per garantire trasparenza e qualità in tutte le fasi”. Un velodromo multifunzionaleIl velodromo coperto sarà costruito in via Maestri del Lavoro, vicino allo svincolo autostradale, e potrà ospitare fino a 4.000 spettatori al coperto – aggiunge testualmente l’articolo online. La struttura non sarà dedicata solo al ciclismo, ma sarà polifunzionale: accoglierà eventi musicali, atletica e altre discipline sportive, diventando un punto di riferimento per tutto il centro-sud Italia – “L’obiettivo è creare una cittadella dello sport moderna e funzionale – ha aggiunto Di Stefano –. Il nuovo velodromo si integrerà con il velodromo esistente, lo Stadio dei Pini e l’intera area sportiva, trasformandola in un polo di eccellenza – Questo progetto non solo risponde alle esigenze degli sportivi, ma rappresenta una grande opportunità di sviluppo economico e turistico per Avezzano”. Lavori in corso allo Stadio dei MarsiParallelamente, proseguono i lavori allo Stadio dei Marsi – aggiunge la nota pubblicata. Gli interventi in corso riguardano la centrale termica, mentre per la sistemazione di bagni e delle barriere si utilizzeranno le pause del calendario calcistico – recita il testo pubblicato online. Una visione per il futuroCon il maxi velodromo e gli altri interventi in programma – circa 10 le strutture sportive piccole e grandi sulle quali sta lavorando l’amministrazione – si sta disegnando un futuro di crescita e innovazione per Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. “Queste opere non sono solo infrastrutture, ma rappresentano una visione strategica per la città – ha concluso Di Stefano –. Vogliamo che Avezzano diventi un punto di riferimento per lo sport, la cultura e l’aggregazione, capace di attrarre investimenti e generare nuove opportunità per tutta la Marsica”. L’approvazione dello schema di convenzione e l’avanzamento dei lavori testimoniano l’impegno concreto dell’amministrazione comunale per trasformare Avezzano in una capitale dello sport e degli eventi nel cuore dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

