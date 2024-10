Avezzano, Mercoledì riapre Via Monte Velino. Per la fine di novembre l’Amministrazione comunale vuole ripristinare la circolazione in entrambi i sottopassi cittadini

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:In dirittura di arrivo gli interventi in corso sulla viabilità cittadina da parte dell’Amministrazione comunale di Avezzano – Mercoledì in serata, infatti, è prevista la riapertura al traffico di Via Monte Velino, chiusa alcune settimane or sono per favorire gli interventi, in quell’area, nel sottopasso di Via Pagani/Via Don Minzoni – precisa la nota online. Ma l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di riattivare completamente la normale circolazione per arrivare al periodo prenatalizio e natalizio con un traffico più fluido e senza intoppi – aggiunge la nota pubblicata. In quest’ottica, quindi, entro la fine di novembre il Comune di Avezzano vuole ripristinare la circolazione in entrambi i sottopassi della città. Per quanto riguarda quello di Via L’Aquila, ora che la Telecom ha concluso i lavori di interramento dei cavi di rete e telefonia, potranno riprendere le ultime opere, rimaste sospese, che consentiranno di concludere le operazioni su Via de Ferrovieri e quindi, procedere con l’installazione delle pompe, del semaforo e della nuova segnaletica – viene evidenziato sul sito web. Per il sottopasso di Via Don Minzoni/Via Pagani, poi, il programma dell’Amministrazione prevede il completamento dei lavori e, quindi, attraverso una graduale riapertura al traffico, una volta sistemati accessi, pompe idrovore e segnaletica, riaprire completamente alla circolazione questo importante collegamento fra nord e centro città. I tempi dettati dall’Amministrazione e dai suoi uffici tecnici competenti, vedono la possibilità di arrivare al risultato entro la fine di novembre e, questo, dovrebbe consentire allo shopping natalizio e durante le fese di fine anno di poter circolare per Avezzano in sicurezza e senza più limitazioni e percorsi alternativi – precisa la nota online. Un obiettivo importante per l’Amministrazione, visto e considerato che si trattava di lavori di riqualificazione sismica di queste strutture e, quindi di estrema importanza per la sicurezza dei cittadini se si considera che, ogni giorno, sotto ai due sottopassi di Avezzano transitano centinaia e centinaia di auto e motoveicoli, pedoni e ciclisti – precisa il comunicato. Riaperture che avverranno con un larghissimo anticipo rispetto alle scadenze preventivate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

