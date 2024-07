Avezzano, Mostro di Firenze, convegno ad Avezzano

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La cronaca del giorno porta all’attenzione del pubblico le nuove indagini sul Mostro di Firenze, si paventa la possibilità della riapertura del caso – riporta testualmente l’articolo online. Tante le prove emerse che portano a dubitare delle condanne attribuite ai “compagni di merenda” Pacciani e Nanni. L’organizzazione della Pro Loco di Avezzano, sempre attenta alla eco nazionale di ogni argomento d’interesse, consapevole delle accurate considerazioni emerse dalle principali testate giornalistiche e televisive nazionali, ha inserito nella grande manifestazione estiva “Settimana Marsicana”, giunta alle XXVII edizione, l’incontro per approfondire le nuove rivelazioni sul Mostro di Firenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Molti degli enigmi saranno portati alla luce dal criminologo e profiler dott. Luca Marrone con il suo lavoro editoriale “L’ombra del Mostro di Firenze – Frammenti di un’indagine senza fine” che verrà presentato giovedì 1 agosto 2024 alle ore 17.00 presso la Sala Irti – Via Genserico Fontana n. 6 di Avezzano – Relatori l’avv. Daniele Ingarrica, cassazionista specializzato in diritto penale e studioso del fenomeno criminologico e dei suoi ambiti applicativi nel sistema giudiziario e la dott.ssa Concetta Saila Mammoccio criminologa, esperta in balistica forense – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si ripercorre i più recenti sviluppi del caso, soffermandosi in particolare sugli scenari investigativi delineatisi tra il 2022 e il 2024 e adottando un inedito approccio che coniuga la cronaca nera con l’analisi criminologica – si legge sul sito web ufficiale. Coordina la giornalista Luisa Novorio Per la partecipazione all’evento il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano riconoscerà 2 crediti formativi

