Avezzano, Nuova viabilità nella zona fra il quartiere Scalzagallo e la scuola “Vivenza”: dal 2 gennaio via ai lavori. L’assessore Filomeno Babbo: «Renderà più fluida e sicura la circolazione in una zona densamente trafficata»

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Partiranno il prossimo 2 gennaio i lavori per realizzare il cambio delle regole della viabilità nel quadrante che interessa il quartiere “Scalzagallo” e la scuola “Vivenza” di Avezzano – Un cambio generale di viabilità che l’assessore Filomeno Babbo, con dirigente e funzionari dell’ufficio tecnico della viabilità del Comune di Avezzano, ha voluto prima condividere con cittadini, associazioni e scuola presenti in quell’area – si apprende dal portale web ufficiale. In questo modo, quindi, si è potuto definire un nuovo sistema di regolamentazione della circolazione, in un’area molto frequentata soprattutto al mattino, in grado di fluidificare e rendere più sicuro il traffico veicolare e pedonale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Queste le modifiche che saranno apportate nella zona: Istituzione del senso unico di marcia su Via delle Azalee con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via dei Fiori a quello con Via delle Primule;Via delle Orchidee con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via dei Fiori a quello con Via delle Primule;Via dei Tulipani con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via deiGladioli a quello con Via dei Fiori;Via delle Primule con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via delle Azalee a quello con Via dei Tulipani;Via delle Rose con direzione unica di marcia consentita dall’incrocio con Via delle Azalee a quello con Via dei Tulipani – precisa la nota online. Istituzione del doppio senso di marcia su Via dei Gladioli nel tratto compreso tra l’incrocio con Via dei Tulipani e Via delle Industrie; Istituzione del senso unico alternato su Via dei Gladioli nel tratto interessato dal sottopasso ferroviario con diritto di precedenza secondo il senso di marcia sud – nord; Istituzione del divieto di fermata su Via delle Primule dall’incrocio con Via delle Azalee a quello con Via delle Orchidee;Via dei Fiori, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Luigi Sturzo e quello conVia Delle Azalee, lato destro secondo il senso di marcia nord – sud; Istituzione del divieto di sosta su Via delle Primule, ambo i lati, dall’incrocio con Via delle Azalee e quello con Via della Pace con esclusione del tratto compreso tra l’incrocio con quest’ultima strada e il civico 11; Via dei Gladioli, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via dei Tulipani e quello con Via delle Industrie; Via dei Tulipani, lato destro secondo il senso unico di marcia di cui sopra, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via dei Gladioli e quello con Via dei Fiori; Via delle Orchidee, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via delle Primule e quello con Via delle Mimose, lato destro secondo il senso di marcia ovest – est; Regolare la circolazione stradale con la segnaletica stradale orizzontale e verticale di STOP su Via delle Orchidee in corrispondenza dell’incrocio con Via delle Primule per i veicoli provenienti da Via delle Mimose; Via delle Rose in corrispondenza dell’incrocio con Via dei Tulipani; Via dei Gladioli in corrispondenza dell’incrocio con via Delle Industrie per i veicoli provenienti da via Dei Tulipani – aggiunge la nota pubblicata. «Si tratta di modificazioni profonde alla circolazione in quella zona – spiega l’assessore Filomeno Babbo -, per questo abbiamo voluto condividere le scelte con chi in quella zona abita, vive, lavora o va a scuola – I lavori inizieranno il 2 gennaio, e anche questa è una scelta fatta per andare incontro ai cittadini, per evitare loro disagi proprio durante le feste di fine anno – recita il testo pubblicato online. Una volta completati i lavori, e apposta la segnaletica orizzontale e verticale, sistemare, lì dove ce ne è la necessità, soprattutto per i parcheggi e gli stop, strade e marciapiedi, le nuove regole di circolazione diventeranno effettive, ma verranno ampiamente rese note alla popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo modo abbiamo dato una risposta ad una situazione caotica che non doveva continuare a perdurare in quell’area – conclude l’assessore Filomeno Babbo -, densamente popolata e che vede insistere al suo interno alcune delle scuole più grandi di Avezzano».

