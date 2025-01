Avezzano, oltre 3 mila persone in Piazza della Repubblica per salutare la Befana del Vigile che scende dal tetto: mille calze distribuite a tutti i bambini

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Le amministratrici Cosimati, Antidormi, Collalto e Balsorio: “La Befana dei Vigili è una tradizione che si rinnova ogni anno, con costante entusiasmo e grande partecipazione di pubblico”. Ed anche quest’anno l’anziana Befana, dopo aver girato in lungo e in largo il mondo interno a bordo della sua scopa, ha fatto tappa ad Avezzano, nella cornice di Piazza della Repubblica, di fronte al Municipio, per distribuire a tutti i bambini calze, dolci e caramelle, dopo essere stata “salvata” di nuovo dai Vigili del Fuoco del Distaccamento della città. “Ma dove vive la Befana? Come si chiama realmente? E quanti anni ha? Ma è single o è sposata?”. Le voci e le domande dei bambini presenti assieme ai loro genitori e nonni hanno scaldato e rallegrato l’atmosfera: dopo averla cercata sui tetti delle case, tra i comignoli delle abitazioni e le cime degli alberi, la Befana è stata alla fine individuata sul tetto del Palazzo comunale – si apprende dalla nota stampa. L’anziana amica di Babbo Natale si è affacciata dalla finestra del Comune per salutare tutti: in piazza c’erano oltre 3 mila persone – Applausi, filastrocche e consigli utili ai vigili del fuoco per portare a terra la vecchietta: i bambini si sono ingegnati, partecipando attivamente all’evento – riporta testualmente l’articolo online. La manifestazione, voluta fortemente dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, anche quest’anno, è stata partecipatissima: sono state 1000 le calze di dolciumi distribuite – Con un enorme faro acceso per illuminare l’allegra vecchietta e un’autoscala, i vigili del fuoco hanno effettuato l’atteso “salvataggio”. “E’ bellissimo vedere la città rispondere in maniera meravigliosa ogni anno a questa manifestazione, nata oltre 15 anni fa, grazie ad una splendida intuizione della Polizia Locale di Avezzano, guidata dal comandante Luca Montanari – aggiunge la nota pubblicata. – spiegano le amministratrici Iride Cosimati, Concetta Balsorio, Federica Collalto e Stefania Antidormi – Ringraziamo i Vigili del Fuoco del nostro Distaccamento, che con la loro originalità e fantasia, inventano sempre modi nuovi per stupire il pubblico e per andare a soccorrere la povera Befana, che resta intrappolata in ogni edizione”. Sul posto anche le donne e gli uomini del Gruppo della Protezione Civile della città, assieme al consigliere delegato, Maurizio Seritti – precisa il comunicato. Oggi pomeriggio, la Befana del Vigile ha fatto visita anche ai piccoli pazienti ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale civile e ai ragazzi ospitati in una casa famiglia del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per concludere in bellezza, il Gruppo Alpini di Avezzano, intitolato a Nino Sorgi e coordinato dal presidente Sabatino D’Ovidio, ha offerto a tutti i genitori, gratuitamente, vin brulé e the caldo – “Ogni anno, – concludono le amministratrici – grazie allo spirito dei bambini, si compie una vera magia nella nostra città e proprio attraverso i loro sguardi sognanti, tornano ad essere un po’ bambini anche gli adulti”.

