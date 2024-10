Avezzano, Operazione “Alto Impatto”, dalle prime ore del pomeriggio in corso una decisa azione di prevenzione e repressione coordinata e organizzata della Compagnia della Guardia di Finanza della città

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Così come stabilito in occasione dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinato dal Prefetto Giancarlo Di Vincenzo e tenutosi ad Avezzano il 18 ottobre scorso, è in corso dalle prime ore di questo pomeriggio una nuova operazione “Alto Impatto”, questa volta coordinata e organizzata della Compagnia della Guardia di Finanza della città. Si tratta di un altro deciso intervento di prevenzione e repressione messo in atto dalle Forze dell’Ordine nelle zone urbane più sensibili, dalle centrali alle periferiche della città. 4 le pattuglie del Nucleo mobile della Finanza in campo, per mettere in atto verifiche e controlli economici ed antidroga del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. 6 i posti di blocco predisposti in diverse aree della città, tra cui il centro cittadino, Piazza Torlonia, Piazzale Kennedy, Piazza Cavour e Piazza Matteotti – precisa il comunicato. Sono stati impiegati, in totale, 10 militari, a cui si sono aggiunte due unità cinofile arrivate dall’Aquila – I controlli andranno avanti fino a questa notte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa è stata pianificata allo scopo di prevenire forme di illegalità, con particolare riferimento alle aree ritenute maggiormente esposte dal punto di vista del piano della sicurezza urbana – si legge sul sito web ufficiale. Sono state controllate dai finanzieri sia vetture che persone, con l’obiettivo soprattutto di reprimere e prevenire azioni illecite connesse al mercato e al consumo di droga, piaga purtroppo nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 20, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/