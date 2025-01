Avezzano, Orologi del municipio, via libera ai lavori dopo l’incontro tra Di Pangrazio e la soprintendente Collettini. In primavera anche il restauro del soffitto della sala consiliare

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Collettini “Apprezzamento per iniziative dell’amministrazione” Avezzano – Si sblocca definitivamente la vicenda degli orologi del Municipio di Avezzano dopo l’incontro, avvenuto oggi, a Palazzo di città, tra amministrazione e soprintendenza – si apprende dal portale web ufficiale. Non si fermano le lancette dei lavori previsti nel Municipio, anzi, sulle due torrette arriveranno due orologi e, sempre per valorizzare e tutelare il patrimonio storico, la Soprintendenza metterà mano anche al soffitto della sala consiliare – si apprende dalla nota stampa. L’ok definitivo è arrivato a seguito dell’incontro istituzionale svoltosi questa mattina in Comune, alla presenza del Sindaco Giovanni Di Pangrazio, della Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo Cristina Collettini, della funzionaria di zona Barbara Malandra e dei dirigenti Antonio Ferretti e Roberto Laurenzi, I lavori prevedono la chiusura delle due aperture circolari che consentivano infiltrazioni d’acqua e avevano causato nel tempo danni ai dipinti e alle decorazioni pittoriche presenti in sala consiliare – si apprende dalla nota stampa. Il progetto si concretizzerà con un intervento estetico- conservativo che contempla l’installazione di infissi sulle torrette, due dei quali fungeranno da quadranti di orologi – Quanto ai materiali, l’ente ha scelto il policarbonato, più contemporaneo, più leggero del vetro e anche idoneo a fugare ogni dubbio sul falso storico – riporta testualmente l’articolo online. La Soprintendente Collettini ha ribadito l’autorizzazione a procedere sottolineando l’importanza dell’operazione non solo per l’installazione degli orologi, ma anche per il restauro del soffitto cassettonato ligneo della Sala Consiliare – Per quest’ultimo intervento, la Soprintendenza ha intercettato un finanziamento ministeriale di 80 mila euro, destinati al restauro conservativo – “La soluzione proposta dall’amministrazione è in linea con i principi di tutela e valorizzazione del bene culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. – ha sottolineato la Collettini – La sistemazione degli orologi consentirà di risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso il soffitto della Sala Consiliare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non a caso, abbiamo previsto tra i nostri interventi di fine anno la possibilità di restituire alla città un’opera completa con il restauro del soffitto cassettonato – recita il testo pubblicato online. Esprimo vivo apprezzamento per le iniziative che l’amministrazione sta portando avanti, in un’ottica di sviluppo moderno per Avezzano, una città dalle grandi potenzialità”. L’inserimento degli orologi rappresenta quindi un passo fondamentale per la tutela e il recupero del patrimonio storico-architettonico del Comune di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Quanto ai tempi, il primo intervento riguarderà proprio gli orologi – aggiunge la nota pubblicata. Poi, nella primavera, si procederà con il restauro del soffitto ligneo: intervento che sarà realizzato direttamente dalla Soprintendenza – viene evidenziato sul sito web. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Giovanni Di Pangrazio, che ha dichiarato: “Finalmente possiamo dare il via a un lavoro atteso e necessario per la nostra città. Il ripristino degli orologi e il restauro del soffitto restituiranno alla Sala Consiliare il suo valore storico e artistico, tutelando al contempo l’identità e la memoria di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Le pitture di Stracuzzi saranno ben tutelate – recita la nota online sul portale web ufficiale. I nostri concittadini, oltre alla sirena delle 12 che accompagna ogni nostra giornata, avranno un altro simbolo che scandisce il tempo e le giornate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio la Soprintendenza e tutti gli uffici coinvolti per la preziosa collaborazione, segno tangibile della sinergia istituzionale che sta portando benefici concreti alla nostra comunità.”

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/