Avezzano, Parata di stelle dello sport ad Avezzano: grandi campioni illuminano il dicembre marsicano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Dicembre ad Avezzano si conferma il mese dello sport e dei suoi valori, con una serie di eventi che vedono protagonisti grandi icone italiane – Il Comune, in collaborazione con istituzioni e realtà sportive locali, ha messo in campo una programmazione straordinaria per celebrare non solo le imprese dei campioni, ma anche il messaggio educativo e culturale che lo sport porta con sé. Programmazione che è iniziata con il calore con cui è stato accolto Gianni Rivera domenica scorsa per la tradizionale accensione dell’albero di Natale – si apprende dalla nota stampa. Andrea Zorzi sul palco del Teatro dei Marsi domani, 11 dicembreIl prossimo appuntamento è previsto per domani, quando il campione di pallavolo Andrea Zorzi, due volte iridato, porterà in scena “La leggenda del pallavolista volante” al Teatro dei Marsi – precisa il comunicato. Uno spettacolo, promosso in collaborazione con il Teatro dei Colori, che unisce teatro e sport, con il racconto emozionante delle sfide e dei trionfi di un ragazzo diventato simbolo della pallavolo mondiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad affiancarlo, l’attrice Beatrice Visibelli, che darà voce ai personaggi chiave della sua vita e carriera – Un evento che promette di ispirare grandi e piccoli, attraverso una narrazione che celebra il valore del lavoro di squadra e la capacità di trasformare le sconfitte in opportunità. Il 17 dicembre arriva il SettebelloDopo Zorzi, il 17 dicembre sarà la volta del Settebello, la Nazionale italiana di pallanuoto – Al Teatro dei Marsi, gli atleti, guidati dall’allenatore Alessandro Campagna, saranno i protagonisti dell’incontro “La Scuola e lo Sport: conflitto o collaborazione?”. Un dialogo aperto con studenti, docenti e famiglie per esplorare come scuola e sport possano collaborare per il successo formativo e personale dei giovani – aggiunge la nota pubblicata. È la consigliera comunale Concetta Balsorio a sottolineare questa peculiarità: “non saranno solo gli atleti raccontare la loro esperienza ma saliranno sul palco i docenti e gli stessi studenti perché la scuola può sostenere il percorso di crescita di un atleta e i valori dello sport devono vivere nelle aule e dare energia positiva all’intera società” Dicembre di sport e culturaCon la presenza di grandi campioni e storie ispiratrici, Avezzano celebra il potere dello sport di unire, educare e ispirare – L’amministrazione comunale invita tutti a partecipare a questi eventi straordinari, che mettono in luce i valori più alti delle discipline sportive – si apprende dalla nota stampa. Non perdete l’appuntamento di domani, 11 dicembre, con Andrea Zorzi al Teatro dei Marsi!

