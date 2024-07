Avezzano, Parcheggio di Via Kolbe. Domani alle 17, 30 inaugurazione

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sono stati completati i lavori del parcheggio che sorge su Via Kolbe nella zona nord di Avezzano – Struttura finita, compresa la segnaletica a terra e la ripartizione degli spazi di sosta, che sarà operativa e aperta da domani, giovedì 11 luglio, con l’inaugurazione in agenda alle ore 17,30. Si tratta di un parcheggio che ospiterà quaranta posti auto, realizzato con asfalto drenante, con entrata e uscita differenziate, e che inserito in un quadrante importante per la viabilità della trafficatissima via Don Minzoni – precisa il comunicato. La nuova area di sosta, infatti, sorge in una zona che ospita scuole, importanti uffici come Inps, Inail, Commissariato di Ps, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, ma anche la vicina chiesa di Santa Maria Goretti.

