Avezzano, Presentato al “Festival della Rigenerazione Urbana – Città in Scena” di Ancona il progetto di completamento del Comune Nuovo di Avezzano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Dopo essere stata la simbolica “croce” dei Sindaci e delle Amministrazioni comunali succedutesi dal 2004 ad oggi, ora, invece, diventa un vanto e un esempio da presentare fuori dai confini regionali – precisa il comunicato. Parliamo del progetto esecutivo che porterà al completamento del Comune Nuovo di Avezzano, i cui lavori sono stati affidati e stanno iniziando in questi giorni – aggiunge la nota pubblicata. Il progetto, e la su travagliata storia, infatti, sono stati oggetto di un intervento al Festival della rigenerazione Urbana – Città in Scena” che si è tenuto oggi ad Ancona – viene evidenziato sul sito web. Il Comune di Avezzano, invitato a partecipare dagli organizzatori e ad illustrare questo significativo progetto di recupero di una struttura lasciata a metà, ha partecipato con una delegazione guidata dall’assessore Emilio Cipollone, accompagnato dall’ing. Alessandra Confortini, Rup del procedimento che ha portato a questo risultato – aggiunge testualmente l’articolo online. «Per il Comune Nuovo non c’era un senso diffuso di paura – si legge sul sito web ufficiale. Quelli bravi, la chiamerebbero impotenza – ha spiegato Cipollone a margine dell’incontro – che subentra quando ogni tentativo sembra vano – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutto mentre la struttura veniva presa d’assalto da vandali e perdigiorno che contribuivano a creare il clima di degenerazione e depauperamento di quella grande struttura – si apprende dal portale web ufficiale. La svolta è poi arrivata con due passaggi – Il primo è la transazione con IRIM (il consorzio di imprese che nell’ambito del fallito project aveva realizzato il palazzo comunale) – ha proseguito -. Agli inizi del 2023 l’Amministrazione attuale dopo un lodo arbitrale riesce a chiudere la partita ad un prezzo inferiore al lodo stesso e il bene torna nel patrimonio dell’ente – Così il Comune ha un immobile realizzato all’esterno, ma vuoto all’interno e da completare – Il secondo, fortunato bivio è quello del PNRR. L’Amministrazione comunale intercetta 5 milioni di finanziamento del MIT a cui poi aggiungerà un mutuo di 2,5 milioni per completare il tutto e ridare al quartiere il sogno di una volta – si apprende dal portale web ufficiale. Il resto è storia di questi giorni con l’approvazione del progetto esecutivo, l’affidamento dei lavori e l’avvio degli stessi – ha concluso l’assessore – proprio in queste giornate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un esempio di come una grande difficoltà, con l’impegno e il lavoro, può essere trasformata in una grande occasione». Si ricorda, inoltre, che proprio domani, alle 18,30, presso l’ingresso dall’area cantiere, si terrà la cerimonia pubblica dell’avvio de lavori per il completamento del Comune Nuovo di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online.

