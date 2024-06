Avezzano, Primo Festival teatrale delle scuole Città di Avezzano: sul palcoscenico, da domani fino al 7 giugno, i talenti dei ragazzi e il valore emozionante della comunità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Presentati venerdì scorso i 6 spettacoli che verranno portati in scena al Teatro dei Marsi, a partire da domani – Sono il frutto creativo di un percorso artistico, culturale ed umano incominciato ad inizio anno, sotto il coordinamento del “Nuovo Teatro Parioli” di Roma – si legge sul sito web ufficiale. Di Berardino: “I nostri ragazzi sapranno regalarci vere emozioni”. 6 spettacoli tutti diversi, differenti età a confronto e le idee creative che imparano a conoscersi a vicenda: ad ascoltare le parole di entusiasmo pronunciate, venerdì scorso, in conferenza stampa, dagli studenti-attori che saliranno sul palco del Teatro dei Marsi a partire da domani, 4 giugno, l’impressione generale è stata quella di aver fatto canestro con la forza delle emozioni – aggiunge la nota pubblicata. Brio, attesa, incredulità, voglia di mettersi alla prova, gioia e consapevolezza: sono stati questi i sentimenti che hanno riempito la sala conferenze del Comune, alla presenza del vicesindaco, Domenico Di Berardino, con delega alle politiche scolastiche, del presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi e del vicepresidente della Fondazione Carispaq, Pierluigi Panunzi – precisa il comunicato. In sala, tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale, che hanno detto di sì ad una novità assoluta per l’Abruzzo – Hanno partecipato l’I.C. Corradini-Pomilio, l’I.C. Mazzini-Fermi, l’I.C. Vivenza-Giovanni XXIII, l’Istituto di scuola superiore di secondo grado “Majorana”, L’I.I.S. “Torlonia-Bellisario”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Galilei”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Arrigo Serpieri” e il Liceo Statale “Benedetto Croce”. “Festeggiamo il culmine di un progetto bellissimo, – ha detto il vicesindaco – che ha superato tutte le difficoltà e tutte le incertezze iniziali, acquisendo i connotati di un vero e proprio “gioiello” sperimentale – si apprende dalla nota stampa. I veri artefici di questo meraviglioso sogno, oltre ai ragazzi, sono le professoresse e i professori delle diverse scuole partecipanti, che si sono adoperati fin dal primo momento per dare al percorso teatrale un ancora più alto valore emozionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. I giovani sono i veri depositari di un immenso bagaglio culturale e sociale”. E sul palcoscenico del teatro di Avezzano, si esibiranno ragazzi con disabilità e ragazzi timidi, ragazzi ipovedenti e ragazzi che hanno imparato a crescere insieme con l’allestimento di 6 spettacoli – “Ringrazio il Comune e la Fondazione Carispaq per aver creduto fermamente in questo progetto, che ha potuto contare su talenti preziosi del nostro territorio, come quello del regista Marco Verna – si legge sul sito web ufficiale. – ha commentato, in conferenza stampa, Attilio D’Onofrio, dirigente del Liceo Statale “Benedetto Croce”, scuola capofila – Siamo riusciti a far sì che le scuole diventassero un’unica comunità didattica – Speriamo di mantenere questo format ancora per tanti anni a venire”. Con gli spettacoli, si incomincerà a partire da martedì 4 giugno alle ore 11, con “Tutti in scena”. Di sera, alle ore 21, si proseguirà con “Cecilia della Musica”. Mercoledì 5 giugno, invece, alle ore 11 è in programma “Matilde, una bambina può!”: alle ore 18, si proseguirà con l’Avventura di Pinocchio – Giovedì 6 giugno, appuntamento alle ore 11 con “Il Colpevole” e venerdì 7, alle ore 21 si terrà il gran finale con “La Famiglia Addams, il musical”, presentato da Luca Di Nicola – si apprende dal portale web ufficiale. La coordinazione del progetto è stata affidata alla professoressa Mafalda Di Berardino – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche il direttore del Teatro Parioli, Michele Gentile, che da anni si occupa della realizzazione della Stagione di Prosa del Teatro dei Marsi, ha confermato, in conclusione: “Siamo felicissimi che l’offerta culturale di quest’anno si concluda con il Festival delle Scuole: il teatro non deve mai restare un immobile vuoto, ma deve continuare ad essere luogo di formazione e centro di socialità; un posto che dovrebbe restare in vita tutti i giorni, con la sua particolare simbiosi tra spettatore ed attore”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/