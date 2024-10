Avezzano, PROCEDURA NEGOZIATA R.D.O. APERTA

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:PROCEDURA NEGOZIATA R.D.O. APERTA – MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E – PROCUREMENT, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ FORMATIVA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE SOCIALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO/GESTIONALE PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI PATTI INDIVIDUALI D’INCLUSIONE SOCIALE, RIVOLTI AI BENEFICIARI DELLA MISURA DI INCLUSIONE ADI, AI NUCLEI FAMILIARI IN SIMILI CONDIZIONI E AI SOGGETTI INSERITI NEI PUC, PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME GEPI E MULTIFONDO E PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON LE QUOTE DEL FONDO POVERTÀ. AVVISO_Allegato_A Patto_di_integrita’ ESTRATTO PAL_2019 ESTRATTO PAL_2020 DISCIPLINARE Capitolato 4_Allegato 5-Allegato-A4-1 6-Allegato-A4-2 7-Allegato-A4-3 8-Allegato-A4-4 9-Allegato-A4-5 10_Allegato-A4-5-bis

