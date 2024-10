Avezzano, PROCEDURA-RDO APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT…

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:PROCEDURA-RDO APERTA, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT DEL COMUNE DI AVEZZANO – AZIONE INSERITA NEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2023/2025 DELL’ECAD N°3 – AVEZZANO- R.D.O. APERTA. AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B), DEL D.LGV. 36/2023 Codice CIG: B32BA91C2A 1_Allegato A – Avviso 2_ Allegato A1 Disciplinare 3_ Allegato A2 -Capitolato Speciale d Appalto 4_Allegato A4 5_Allegato A4.1 6_Allegato A4.2 7_Allegato A4.3 8_Allegato A4.4 9_Allegato A4.5 10_Allegato A4.5 bis Allegato A3 Disciplinare telesoccorso Allegato A6 – Patto di integrità estratto scheda azione inserita nel PSD 2023 2025

