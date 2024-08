Avezzano, Prosegue l’opera di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale della città. Partiti i lavori su Via del Fosso a Paterno

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Va avanti il piano dell’Amministrazione comunale volto all’ammodernamento, efficientamento e messa in sicurezza della rete stradale e viaria di Avezzano – Da qualche giorno, infatti, sono iniziati gli attesi lavori di rifacimento totale del manto stradale di Via del Fosso, importante arteria di collegamento che attraversa la frazione Paterno di Avezzano, importante anche per i collegamenti con la zona fucense della città. L’opera consiste nella totale fresatura della strada esistente, con il rifacimento completo dell’asfalto e, di conseguenza, della segnaletica a terra e verticale, che sarà migliorata in tutti i sensi – La conclusione dei lavori è prevista, secondo le stime degli uffici comunali competenti, già per questa settimana e, quindi, i disagi per residenti e automobilisti sono stati ridotti al minimo essenziale – si apprende dalla nota stampa. Un ulteriore passo verso l’ottenimento di una rete viaria cittadina che sia al passo con i tempi, sicura ed efficiente, che garantisca, quindi, una circolazione fluida e in sicurezza e, nello stesso tempo, un’immagine moderna e gradevole della città nel suo insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

